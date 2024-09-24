Литовский журналист предложил расстреливать за использование русского языка 

Литовский радио- и телеведущий Альгис Раманаускас предложил расстреливать людей, которые смотрят русские фильмы или слушают музыку на русском языке. На его высказывания уже обратили внимание литовские депутаты и правозащитники. Об этом пишет Delfi.

Раманаускас отметил, что в литовском обществе собралось много «некачественных элементов», в частности — «отродьев стрибасов». Стрибасами в Литве называли бойцов Народной милиции и карателей.

«Я понимаю, что то, чего я хочу, это утопия, и я понимаю это. Но представьте себе домашнее хозяйство, где отец громко включил русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку. Так их... Тут только вопрос, что сделать сначала: отобрать детей и потом расстрелять, или на глазах у детей... Нет, конечно, отобрать детей и потом. Детей надо отбирать у таких», – сказал Раманаускас.

Литовский центр по правам человека (ЛЦПЧ) обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания журналиста. ЛЦПС напомнил, что национальные меньшинства имеют право использовать свой родной язык в Литве. Такое право обеспечивает Конституция республики. В том числе это распространяется и на прослушивание музыки на русском языке.

На высказывания Раманаускаса обратили внимание в литовском Сейме (парламент). Оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста на предмет разжигания ненависти. В свою очередь депутат Сейма Миндаугас Пуйдокас обратился в полицию из-за слов телеведущего.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен назвала высказывания Раманаускаса неприемлемой «шуточкой». «Толерантность и уважение к людям, независимо от их национальности, языка или религии — основа здорового и устойчивого к угрозам общества. Поэтому "шуточки", какими бы ни были намерения их авторов, о лишении детей и расстреле родителей, неприемлемы в принципе», — объяснила она.

Раманаускас уже не в первый раз попадает в скандал из-за своих заявлений о русскоязычных жителях Литвы. Во время одного из своих эфиров в феврале он заявлял, что из Литвы стоит сослать «обрусевший скот» и «советскую массу». На эти высказывания обратил внимание Стасис Якелюнас, занимавший в то время пост депутата Европарламента от Литвы. Он пожаловался в Генпрокуратуру из-за подозрений в разжигании ненависти к русским.

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