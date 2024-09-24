СМИ: российский военный корабль выстрелом прогнал норвежских рыбаков

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» предупредительным выстрелом заставил экипаж норвежского рыболовного судна Ragnhild Kristine покинуть место промысла в нейтральных водах. Об инциденте сообщило издание FriFagbevegelse, на историю обратило внимание «Агентство».

Инцидент произошел в норвежской экономической зоне Баренцева моря 12 сентября, во время российских учений «Океан-2024», рассказали журналисты со ссылкой на команду судна.

По словам владельца Ragnhild Kristine Эйстейна Ортена, экипаж военного корабля по радио по-английски потребовал от рыбаков уйти из района учений, объяснив предстоящими стрельбами. Однако рыбаки отказались, сочтя требование незаконным. Тогда «Адмирал Левченко» приблизился примерно на 200 метров, на его палубе зажегся противотуманный прожектор, а потом прозвучал выстрел, рассказали норвежцы. По их словам, снаряд упал в воду, и ударная волна сотрясла корпус судна.

«Думал, они вознесут нас на небеса», — описал свои ощущения владелец Ragnhild Kristine. Однако рыбак успокоил себя мыслью, что «норвежское рыболовецкое судно — это не повод начинать Третью мировую войну». Команда согласилась подчиниться требованиям военного корабля, и тот проводил судно до «выхода с поля боя», рассказал журналистам Ортен.

Российские военные сказали рыбакам, что те могут вернуться на место промысла через пять-шесть часов. В итоге рыбаки смогли закончить работу к утру, заявил Ортен журналистам.

В штабе Вооруженных Сил Норвегии изданию The Barents Observer сообщили, что береговая охрана не смогла подтвердить факт выстрела, хотя находилась поблизости. Представитель штаба заявил изданию, что российским кораблям разрешено проводить учения в этих нейтральных водах — достаточно сделать уведомление заранее. Владелец судна Ортен заявил журналистам, что не получал предупреждения. В Норвежской ассоциации моряков действия российского корабля назвали «неприемлемой диверсией против моряков», пишет The Barents Observer.

С 2022 года российские военные стали чащ проводить учения в Баренцевом море, писал Scandinavian Journal of Military Science.

ВМФ России проводил маневры «Океан-2024» с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Владимир Путин назвал эти учения «крупнейшими за последние десятилетия». По информации Кремля, в них приняли участие 400 кораблей и судов, а также порядка 90 тысяч военнослужащих. В маневрах также участвовали четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая.

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