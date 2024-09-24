СМИ: латвиец помог России продать десятки миллионов баррелей нефти в обход санкций

Одним из крупнейших покупателей российской нефти по цене выше установленного международными санкциями потолка оказался гражданин Латвии Алексей Халявин, выяснило издание The Insider. Журналисты сообщили, что бизнесмен помог России заработать в обход ограничений как минимум 1,4 миллиарда долларов.

Журналисты проанализировали данные связанных с предпринимателем зарегистрированных в Дубае компаний Black Pearl Energy Trading, OGC Shipping и Conmar Maritime. В первой Халявин значится владельцем и директором, остальные две с ней аффилированы, пишет The Insider. По данным издания, в 2023 году Black Pearl Energy Trading и OGC Shipping купили у российского «Сургутнефтегаза» около 38 млн баррелей нефти по средней цене 82 доллара за баррель. С января по май 2024 года Black Pearl Energy Trading купила в обход санкций более 20,6 млн баррелей нефти по 83,7 долларов за баррель, сослались журналисты The Insider на таможенные декларации.

Благодаря контрактам с компаниями Халявина «Сургутнефтегаз» смог получить на 1,4 миллиарда рублей больше выручки, чем был способен в рамках ценового потолка, отметило издание.

Халявин также связан с двумя судоходными компаниями, которые управляют судами, перевозящими нефть из России в порты Индии и Китая, сообщило The Insider. Обе компании, Sparta Shipmanagement и Lagosmarine, зарегистрированы на Кипре. Один из танкеров Lagosmarine Израиль недавно обвинил в перевозке иранской нефти в интересах группировки «Хезболла».

Издание The Insider обратило внимание, что Халявин называет себя бенефициаром и гендиректором компании Conrad Management Company. По данным журналистов, компания выдавала приглашения на посещение Дубая нескольким сотрудникам находящегося под санкциями российского госпредприятия «Промсырьеимпорт». Предприятие занимается в том числе морскими поставками нефти и нефтепродуктов.

Читать еще Я обеднела после начала войны Я покупала брендовые сумки и летала за границу на выходные. Теперь мне хватает только на самое необходимое

В разговоре с The Insider Халявин заявил, что «все свои действия» производит «в рамках международного права, включая соответствие с санкциями». Запрос издания предприниматель назвал похожим на провокацию.

Годовой дополнительный доход бюджета России от продаж нефти в обход санкций The Insider со ссылкой на экспертов оценивает в 7–11 миллиардов рублей.

Потолок цены для российской нефти действует с конца 2022 года. С октября по май 2024-го США наложили санкции на 40 так называемых теневых танкеров, которые используются для торговли российской нефтью. В июле европейские страны оценили размеры российского теневого флота в 600 судов, способных перевозить около 1,7 млн ​​баррелей нефти в день.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.