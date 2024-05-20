Десятки танкеров застряли по всему миру из-за санкций за торговлю российской нефтью

Десятки нефтяных танкеров простаивают после попадания в санкционный список американского Минфина за торговлю российской нефтью. Об этом со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов сообщает Bloomberg.

По информации агентства, с октября прошлого года США наложили санкции на 40 танкеров, участвующих в торговле российской нефтью. Большинство из них попали под ограничения из-за нарушения ценового потолка, который западные страны разработали для ограничения выручки российских компаний и бюджета от продажи нефти.

21 корабль из этого списка принадлежит российской государственной судоходной компании «Совкомфлот». Остальные 19 — Hennesea Holdings Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Из всех попавших под санкции судов «Совкомфлота» в движении находится лишь один — «СКФ Приморье». По данным агентства, сейчас он следует в Азию. Если он сможет без проблем разгрузиться в пункте назначения, это может побудить Россию использовать больше подсанкционных кораблей, пишет Bloomberg. Но пока остальные попавшие под санкции суда простаивают, разбросанные по всему миру.

Восемь танкеров «Совкомфлота» находятся в российских портах Владивостока и Находки на Тихом океане. Некоторые из них пустуют уже пять месяцев. Еще три простаивают в Балтийском море. Другое скопление танкеров «Совкомфлота» находится в Черном море. Судя по всему, они отключили транспондеры, чтобы их нельзя было отследить, отмечает агентство. Но чтобы покинуть Черное море, им придется подать сигналы у входа в Босфор, и тогда их сразу обнаружат.

18 танкеров Hennesea, попавших под санкции в январе этого года, тоже простаивают. Десять судов находятся у берегов Китая и Южной Кореи, большинство остальных — в египетском Порт-Саиде.

Единственный из попавших под санкции танкеров Hennesea, который, судя по всему, действует — это танкер LR2 Apus. Он вошел в Суэцкий канал в середине апреля, а затем в течение нескольких дней двигался со скоростью менее одного узла возле иранского нефтяного месторождения Соруш. После этого корабль направился в ОАЭ.

Все это показывает, что США все же способны нарушить цепочку поставок российской нефти, если захотят, резюмирует Bloomberg.

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