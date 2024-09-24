В список патриотических фильмов для школьников попали ленты для взрослых

В России появился список фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В перечень попали фильмы, которые формально запрещено показывать детям до 18 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Черновой вариант списка был представлен в Общественной палате 23 сентября. Идею составления «Ядра отечественного кинематографа для семейного воспитания детей и молодежи» предложил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В список попал 191 фильм. Лишь десять картин из этого перечня были сняты в современной России, все остальные ленты сняты в СССР. Большинство кинолент сняты в 1960-е года. Фильмы разделены по категориям: для 5-6 классов, для 7-9 классов и для старшей школы (10-11 классы). Авторы списка — специалисты из центра «Философия образования» при Московском педагогическом госуниверситете.

Участники презентации объяснили выбор преимущественно советских фильмов тем, что современное российское кино снимают по «американским лекалам». Член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов добавил, что кинематограф должен «формировать представление молодежи о нашей истории и сегодняшнем дне». В частности, дети должны понимать ценность «крепкой семьи, созидательного труда, гражданственности, патриотизма и гордости за нашу страну». По его мнению, современные фильмы не выполняют эту задачу.

Судя по черновому списку, пятиклассникам предлагают посмотреть фильм-мюзикл «Золушка» 1947 года выпуска с Яниной Жеймо в главной роли. Самый «новый» фильм из списка — мюзикл «Приключения Буратино», который сняли в 1975 году. Также в перечень фильмов для 5-6 класса попали «Тимур и его команда» (1940), «Морозко» (1964) и «Чук и Гек» (1953).

В список фильмов для детей из 7-9 классов попало несколько лент, снятых после 2000-го года. Например, фильмы «72 метра» (2004), «Легенда №17» (2013) и «Нахимовцы» (2022). Помимо всего прочего, в этом перечне есть и классика мирового кино: «Человек с киноаппаратом» 1929 года, документальный фильм «Обыкновенный фашизм» и кинодрама Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Для старшеклассников отобрали 30 фильмов. Среди них: получивший «Оскар» мини-сериал Сергея Бондарчука «Война и мир», драма Элема Климова «Иди и смотри», считающаяся одним из самых страшных фильмов про войну, и «В бой идут одни “старики”» 1973 года. Единственный фильм из списка, снятый в современной России, — «Русский бунт», вышедший в 1999 году.

«Коммерсантъ» нашел как минимум три фильма из списка, которые кинопорталы маркируют «18+»: «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм» и «Тарас Бульба» Владимира Бортко, который рекомендуют детям в 7-9 классах. «Холод» заметил, что «Война и мир» Бондарчука и «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова тоже промаркированы как фильмы для совершеннолетних.

Замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Фричинская обратила внимание на проблемы с возрастной маркировкой фильмов, которые попали в рекомендации для школьников. По ее словам, любой фильм о войне, даже если он признан классическим, должен маркироваться «18+», так как неизбежно содержит сцены насилия.

Журналисты американской газеты The Washington Post писали, что российские власти пытаются сделать из детей и подростков «ультранационалистических патриотов». С помощью пропаганды государство пытается привить детям ненависть к Западу, поддержку войны и жизнь по «традиционным ценностям», однако на деле это лишь разъединяет новое поколение.

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