Привередливость детей в еде заложена в генах

Ученые выяснили, что избирательность в еде у детей чаще всего не связана с воспитанием и окружением, а заложена в их генах. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на анализ ученых, опубликованный в научном журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Согласно анализу, генетический фактор объясняет 60% случаев у детей до 16 месяцев. Этот показатель был выше среди детей от 3 до 13 лет — генетический фактор объяснял 74% случаев. При этом пик привередливости в еде был обнаружен среди детей в возрасте семи лет.

The Guardian пишет, что ученые пришли к такому выводу после анализа данных британского исследования Gemini, в котором приняли участие более двух тысяч однояйцевых и разнояйцевых близнецов в возрасте от 16 месяцев до 13 лет. Анализ показал, что пищевые привычки у однояйцевых близнецов были более похожими, чем у разнояйцевых, что подтверждает: именно генетика влияет на привередливость в еде.

Ранее похожий вывод в исследовании о связи генетики с пищевыми предпочтениями делал доктор Никола Пирасту из итальянского исследовательского института Human Technopole, пишет The Guardian. Пирасту выяснил, что именно генетические вариации в мозге отвечают за реакцию людей на разные вкусы продуктов.

Однако ученые не исключают того, что разнообразие продуктов в рационе питания детей может также влиять на формирование пищевых привычек. «Генетика — это не судьба», — отметила одна из авторов исследования, поведенческий генетик из исследовательского университета Лондона (UCL) Зейнеп Нас.

Ее коллега из Университета Лидса Элисон Филдс добавила, что предпочтения детей в еде действительно передаются по наследству и могут сохраняться после младенческого возраста, но это не значит, что нельзя сформировать новые пищевые привычки. По ее словам, уже в подростковом возрасте дети могут открыться новым вкусам и начать экспериментировать с разными продуктами.

