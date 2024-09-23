Россиян предупредили о возможной блокировке ввезенных по серым схемам электромобилей 

Электромобили китайской марки Zeekr, ввезенные в Россию без разрешения производителя, могут быть удаленно отключены. Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на источники в дилерских компаниях.

Один из собеседников издания пояснил, что современный электромобиль, такой как Zeekr, это по сути высокотехнологичный гаджет, для работы которого необходима авторизованная производителем SIM-карта. С ее помощью можно удаленно отключать различные функции автомобиля, сделав его непригодным для эксплуатации. Он рассказал, что премиальное подразделение автоконцерна Geely — Zhejiang Geely Holding Group, которое выпускает Zeekr, намерено воспользоваться этой возможностью.

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Источники издания сообщили, что производитель Zeekr еще в июне предупредил, что будет бороться с серым экспортом своих автомобилей. В сентябре там заявили, что поделили свою продукцию на две группы — автомобили, произведенные для внутреннего и внешнего рынков. Отличить машины из первой категории от авто из второй позволяют соответствующие VIN-номера. И теперь при поступлении информации об эксплуатации автомобиля, произведенного для внутреннего китайского рынка, за его пределами, производитель начнет отключать в нем различные функции.

Как пишет The Moscow Times, такие меры будут применены к незаконно экспортированным машинам, произведенным после 9 сентября текущего года. Так, при попытке эксплуатации ввезенного по серым схемам автомобиля, сначала он перестанет заряжаться, затем снизится мощность двигателя, а в конце машина просто перестанет заводиться.

При этом мультимедийная система автомобиля сообщит его пользователю, что машина покинула авторизованную зону продаж и ее функции ограничены. Газета отмечает, что пока неизвестно ни об одном случае блокировки Zeekr, ввезенных в Россию, Кыргызстан или Казахстан. Как поясняет издание, ссылаясь на представителя неназванной автоторговой компании, неофициально экспортированные из Китая автомобили, которые могут попасть под такую блокировку, в эти страны еще не доехали.

По данным «Автостата», с начала года по август на учет в России поставили 5559 электромобилей Zeekr, а продали 12 689 новых машин. При этом The Moscow Times называет эту марку самой продаваемой в стране в своем сегменте и относительно недорогой. Так, премиальный Zeekr 001 у разных дилеров может стоит в районе пяти-шести миллионов рублей.

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