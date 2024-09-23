От немецкой торговой сети потребовали убрать «оскорбляющий жителей Латвии» русский язык

Латышская поэтесса и общественный деятель Лиана Ланга возмутилась доступностью русского языка на кассах самообслуживания в сети супермаркетов Lidl. Претензии к немецкой сети магазинов она высказала в соцсети X.

Лиану Лангу называют автором кампании по дерусификации Латвии. Она собирает информацию о том, где в Латвии до сих пор используется русский язык. Все, что ей удалось найти, она публикует на своей странице в X под хештегом #AtkrieviskoLatviju («Дерусифицировать Латвию»).

Ланга обратилась к Lidl с просьбой убрать русский язык из касс самообслуживания латвийских магазинов. Она сопроводила пост фотографией одного из автоматов в магазине, где видно, что покупатель может выбрать один из трех языков — латышский, английский и русский.

«Привет, @Lidl Латвия! Уберите наконец из кассовых аппаратов русский национальный язык! Вы не в русской Латвии, вы в Латвии! #AtkrieviskoLatviju Сколько еще раз вам нужно будет напомнить? Русский язык и российский флаг оскорбляют большинство жителей Латвии! Что еще не ясно?» — написала поэтесса на латышском языке.

Это не единственная сеть магазинов, к которой Ланга предъявляет претензии из-за использования русского языка. Например, она таким же образом обратилась к литовской сети супермаркетов Maxima. К посту она прикрепила фотографию кассы самообслуживания, где тоже были доступны три языка на выбор. Она попросила убрать «русский военный язык» с витрин магазинов и напомнила, что «в Латвии один государственный язык».

Ланга не ограничивается обращениям к магазинам. Она опубликовала пост, в котором критиковались депутаты, использующие русский язык. Организация «Par Latvian Language» обратилась в президиум Сейма (парламент Латвии) с просьбой проверить депутатов, на что получила ответ: «Депутат свободен в своем выборе [языка]». Ланга назвала такой ответ «скандальным» и посчитала, что это «противоречит депутатской присяге».

В Латвии проживает более 437 тысяч этнических русских — это 23,4% от всего населения республики. Согласно опросу за 2022 год, русский и латышский — два наиболее распространенных родных языка в Латвии. При этом 34,6% проживающих в Латвии общаются на русском у себя дома, а 91,3% граждан в возрасте от 25 до 64 лет владеют русским как вторым языком вдобавок к латышскому. Большая часть населения двух других стран Балтии тоже владеет русским языком. Например, в Эстонии русский язык знают 39% жителей, а в Литве — 60,6%.

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