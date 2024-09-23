Неизвестные отравили собак Дарьи Донцовой

Писательница Дарья Донцова рассказала, что неизвестные отравили ее собак, а перед этим писали сообщения с пожеланиями смерти ее питомцам. Об этом писательница рассказала в своем инстаграме.

«25 августа я получила злобное сообщение со словами: "Сдохнут все твои сраные собаки". 26 августа заболели дворянин Фин и шестилетняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву. Фина мы до сих пор лечим. Мулечка умерла 27 августа. Сейчас нужные люди занимаются поиском отравителя», — написала Донцова.

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По ее словам, ранее она также получала угрозы в отношении членов своей семьи и себя. Писательница отметила, что теперь на территории ее дома установлены камеры видеонаблюдения.

«Потому что в личные сообщения мне уже давно приходят смс вот такого содержания: "Нам есть нечего, а ты собак сыром кормишь, чтоб они сдохли", "Твои коты живут лучше моих детей, лучше помоги бедным", "Ути-пути, целуй в задницу собак, дура!" Я выбрала сейчас наиболее приличные тексты. Те, в которых желают смерти моим животным, мне лично, в которых оскорбляют моих детей, внуков, я цитировать не хочу», — написала она.

Донцова добавила: впредь в ее соцсетях больше не будут появляться фотографий животных и членов семьи.

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«Я это делала из желания немного развеселить подписчиков. Но более таких видео в ленте не будет <...> Хейтеры могут продолжать желать смерти мне и всем тем, кто рядом со мной, но видео собак, кошек, детей, внуков они более не увидят», — отметила Донцова.

Дарья Донцова — российская писательница, известная своими детективами. В своих соцсетях она ранее часто делилась фотографиями домашних питомцев. Особую любовь писательница испытывает к мопсам и называет свой дом «мопсхаусом».

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