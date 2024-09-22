Для российских писателей разработали профессиональные стандарты

Минтруд вынес на обсуждение проект «профессиональных стандартов» для российских писателей. Одним из его разработчиков является депутат Госдумы, глава Ассоциации союзов писателей и издателей Сергей Шаргунов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также среди авторов проекта — московский Литературный институт, два российских Союза писателей, писательские союзы Москвы и Санкт-Петербурга, Российский книжный союз.

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Как пишет издание, согласно проекту, писателей, в частности, могут обязать получать высшее образование. При этом в документе не указано, какой именно вуз должен закончить писатель: любой или профильный.

На данный момент в стандартах также прописано, что писатели обязаны использовать богатство русского языка, знать основные течения и направления русской и зарубежной литературы, владеть разными жанрами и уметь разрабатывать «увлекательные сюжеты».

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При этом далеко не все писатели положительно отнеслись к этой инициативе. К примеру, лауреат премии «Большая книга» Шамиль Идиатуллин заявил, что необходимо объяснить, зачем и для кого вводятся стандарты. По его словам, в их рамки попытаются встроить всех пишущих людей.

«Как только литература соединяется с какими-то государственными инициативами, обычно это означает потерю независимости. Писатели должны придумывать, как им зарабатывать другими способами. Мне кажется, писателю нормально иметь две работы, а литература остается зоной свободного творчества, зоной полной независимости», — утверждает лауреат Бунинской премии Майя Кучерская.

В пояснительной записке к стандартом утверждается, что литература становится «делом государственной важности» и оказывает прямое влияние на решение проблем внутри страны. Общественное обсуждение проекта продлится до 1 октября.

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