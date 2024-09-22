В России чаще всего пропадают мужчины от 25 до 45 лет

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев дал интервью телеканалу «Москва 24», в котором рассказал, что в России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

«Мы 14 лет почти занимаемся поиском, и мы все время думали, что мы ищем бабушек-дедушек и детей. Но когда мы раскрыли свою статистику, то вдруг мы увидели, что самый часто пропадающий человек — это мужчина 25-45 лет. И самый умирающий мужчина — это мужчина 25-45 лет», — утверждают Сергеев.

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По его словам, мужчины в целом пропадают чаще, чем женщины. При этом в отдельных категориях россиян мужчины не пропадают в принципе, поскольку их там уже не осталось. В качестве примера Сергеев рассказал о поисках женщины 1929 года рождения, которая пошла за грибами, заблудилась и вышла в соседнее СНТ.

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«Мужчины в таком возрасте уже почти не ходят за грибами, а женщины все еще теряются. И эта традиция, она очень узкоспециальная, она только в России. Люди собирают в России дары природы», — добавил председатель.

Он утверждает, что большое количество людей ежегодно не могут самостоятельно выйти из леса в период сбора грибов. По данным Сергеева, в это время только в Московском регионе отряд получает более ста заявок в сутки.

Кроме того, Сергеев рассказал, что при поиске детей идеальным вариантом будет использовать голос матери, который спасатели могут записать и затем транслировать через громкоговорители. Он утверждает, что таким образом ребенка проще успокоить, поскольку он может испугаться голоса незнакомых людей, которые его разыскивают.

Также Сергеев заявил со ссылкой на данные МВД, что в прошлом году около 190 тысяч человек числились пропавшими. К концу года не удалось найти около 28 тысяч человек. По его словам, в отряде «ЛизаАлерт» доля людей, найденных живыми, составляет 73%.

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