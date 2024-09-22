Анонимные письма сделали жизнь в британской деревне невыносимой

Жители деревни Шиптонторп в Восточном Йоркшире в Англии на протяжении двух лет получают анонимные письма. Из-за этого некоторые люди уезжают жить в другие места. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, полиция не может вычислить, кто именно отправляет эти письма. Местные жители утверждают, что это «непристойные и адресные письма личного характера», которые «отравляют жизнь» в деревне.

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В частности, одна из женщин, чье имя было изменено в материале Би-би-си, рассказала, что была «изумлена», получив в декабре 2022 года письмо, в котором ее обвиняли в использовании сексуальных услуг, чтобы попытаться стать советником округа.

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«Меня обвиняли в том, что я, можно сказать, распущенная женщина. В письме говорилось, что единственным способом добиться успеха в политике для меня было бы совершение неблаговидных поступков по отношению к мужчинам», — рассказала женщина. Она добавила, что автор письма требовал «выпустить [ее] на пастбище Беверли-Вествуд вместе с остальными коровами».

Полиция заявила, что дала женщине рекомендации по безопасности, однако после этого она получила еще три письма, с которым также обратилась к полицейским.

Еще одним адресатом стал ее партнер. Неизвестный автор призывал его «быть честным» с самим собой, рассказывал о личной жизни его избранницы и требовал остановить «разгул» женщины. В письме была приписка, что оно отправлено «заботливым другом».

Мужчина рассказал, что после получения письма он стал переживать за свою партнерку. Он обратился в полицию, но там заявили, что «в содержании не было обнаружено никаких агрессивных высказываний, и было установлено, что не было совершено никаких уголовных преступлений».

В еще одном письме, с которым ознакомились журналисты Би-би-си, жителю деревни пожелали заболеть онкологией.

Местный житель по имени Джейсон рассказал, что ущерб от этих писем распространяется на всю деревню, даже на тех, кто их не получает. По его словам, люди приезжают в Шиптонторп ради спокойной жизни, которую нарушают «один или два злодея». Джейсон считает, что письма можно считать преступлением на почве ненависти.

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