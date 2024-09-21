В МЧС объяснили публикацию поцелуя двух мужчин взломом телефона

В телеграм-канале Главного управления МЧС по Петербургу 20 сентября появилась и затем исчезла публикация в формате GIF с поцелуем двух мужчин. В пресс-службе МЧС это объяснили взломом телефона одного из администраторов канала. На это обратила внимание «Бумага».

По данным сервиса TGStat, публикация появилась в 11:54 по московскому времени и провисела около шести минут, после чего изображение удалили. Однако другие телеграм-каналы успели сделать репост. Также информация о публикации сохранилась в TGStat.

«Уважаемая аудитория нашего ТГ-канала. Обращаем внимание, что сегодня был взломан телефон одного из администраторов канала Елены К. В настоящий момент все технические неполадки устранены», — написали в телеграм-канале МЧС.

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«Фонтанка» отмечает, что глава пресс-службы петербургского МЧС в разговоре с изданием назвал случившееся провокацией. Кроме того, по данным «Фонтанки», подписчики телеграм-канала потребовали вернуть гифку на место, но их комментарии также удалили.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что выложенное изображение с 2015 года появляется на платформе микроблогов Tumblr по запросу «Gay Kiss». По данным телеграм-канала, первоисточник изображения — видео двух блогеров, которые повторили сцену из фильма «Человек-паук», в которой главный герой висит на паутине вниз головой и целуется с девушкой.

Телеграм-канал Baza отмечает, что публикация собрала в разы больше репостов, чем любой другой пост в канале МЧС. По данным TGStat, в публичные каналы и чаты изображение переслали 80 раз.

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