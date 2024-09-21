СМИ: Россия использует Мексику как базу для шпионажа за США

Российские спецслужбы наращивают свое присутствие в Мексике для проведения шпионских операций, нацеленных на США, что свидетельствует о возвращении к тактике холодной войны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников и бывших сотрудников разведки.

Издание отмечает, что за последние несколько лет Россия увеличила штат посольства в Мексике, несмотря на то, что у Москвы с Мехико установлены лишь ограниченные торговые связи. По мнению американских чиновников, это связано с разведывательными операциями Кремля и пропагандой, направленной против Вашингтона и Украины.

«Частично это является следствием того факта, что многие российские офицеры разведки были выдворены из Европы <…>. Поэтому они ищут места, куда бы поехать и где они могли бы работать», — заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он добавил, что в США «внимательно следят» за присутствием России в Мексике.

Читать еще Люди смогут жить под водой Для этого британская компания разрабатывает специальную среду обитания

Как отмечает издание, генерал ВВС Глен Ванхерк еще в 2022 году утверждал, что «самая большая часть членов ГРУ в мире находится в Мексике». В ответ президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что у него нет никакой информации об этом, а сама Мексика является «свободной, независимой, суверенной страной».

По словам Дугласа Лондона, экс-сотрудника ЦРУ, Россия пользуется близостью Мексики с США и «относительной безопасностью» страны. Он добавил, что американский агент, работающий на российскую разведку, может свободно пересекать границу между Мексикой и США, чтобы встречаться с российскими кураторами, получать деньги, докладывать о проделанной работе и проходить обучение.

Кроме того, бывшие сотрудники американской разведки добавили, что Россия может воспользоваться географической близостью Мексики и США для преследования политических врагов Путина в стране.

NBC News пишет, что Россия также расширила финансируемое государством медиа-агентство RT в Мексике и провела масштабную рекламную кампанию для канала.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.