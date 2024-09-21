Ребенок умер после отказа скорой приехать на вызов

10-летний мальчик по имени Артем из города Артемовск Курагинского района в Красноярском крае умер в больнице после того, как упал с велосипеда и повредил внутренние органы. Сотрудники скорой помощи отказались ехать на вызов. Об этом сообщает NGS24.RU.

По данным минусинского издания «Взгляд Инфо», Артем вышел на прогулку 7 сентября. Он не удержался на велосипеде и упал, ударившись животом об руль. По словам соседского ребенка, Артем «лежал в кустах у дороги и не шевелился».

Родители Артема позвонили в скорую. Там их расспросили о симптомах, в числе которых оказались гематома на животе, тошнота, рвота и сильная боль. Медики посоветовали дать ребенку обезболивающее и отказались ехать на выезд.

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На следующий день родители снова вызвали скорую, которая забрала мальчика в районную больницу. После осмотра хирург диагностировал у Артему разрывы внутренних органов и большую потерю крови. Ребенка ввели его в искусственную кому и вызвали санавиацию, чтобы отправить мальчика в Красноярск. Там его прооперировали и оставили под наблюдением.

В Следственном комитете начали доследственную проверку, изъяли медицинские документы Артема и опросили врачей и родственников ребенка.

21 сентября стало известно о смерти Артема в больнице. О причинах гибели ребенка пока не сообщается. NGS24.RU пишет, что СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст.109 УК).

«Взгляд Инфо» отмечает, что изданию регулярно поступают жалобы на медицинскую помощь в Курагинском районе. В частности, недавно было закрыто отделение скорой помощи в поселке Краснокаменск, которое обслуживало жителей нескольких населенных пунктов, в том числе Артемовска. Из-за этого людям приходится ждать приезда неотложки по полтора-два часа.

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