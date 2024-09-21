Мужчина привязал собак к машине и протащил их по асфальту

В Подмосковье мужчина привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. Инцидент произошел в СНТ «Мосводоканал-2» в Мытищах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, полицейские уже установили личность мужчины. Им оказался владелец автомобиля ВАЗ-2104 Константин Д. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлено передвижение автомобиля с двумя привязанными собаками», — написала Волк. По ее словам, полицейские «принимают меры к задержанию правонарушителя».

Волк добавила, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как пишет РБК, дело должны возбудить по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Читать еще Люди смогут жить под водой Для этого британская компания разрабатывает специальную среду обитания

В свою очередь, телеграм-канал «Замкадье» утверждает, что инцидент произошел в поселке «Дружба», который также находится в Мытищах, а видео было снято камерами соседнего СНТ. Об этом же поселке пишет провластный телеграм-канал Readovka. В сообщении отмечается, что водитель протащил собак несколько километров.

«На кадрах видно, что животные обессилены и не могут самостоятельно передвигаться. Остались ли собаки живы, неизвестно», — добавил телеграм-канал. По данным Readovka, прохожие попытались остановить мужчину, но тот их проигнорировал.

Местные жители, как отмечает Mash, рассказали, что привязавший собак мужчина регулярно устраивает драки и орет по ночам. Жители неоднократно писали на него жалобы в полицию, но они ни к чему не привели. «Замкадье» отмечает, что и в этот раз местные жители обратились в правоохранительные органы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.