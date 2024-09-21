Биполярное расстройство может быть связано с метаболизмом и диетой

Ученые из Центра метаболической психиатрии при Эдинбургском университете при поддержке канадского благотворительного фонда Baszucki Foundation и национального финансового агентства UK Research and Innovation рассказали о проведении исследования о связи биполярного расстройства с метаболическими расстройствами и нарушениями жизненных ритмов человека. Об этом сообщает The Guardian.

Один из исследователей Йен Кэмпбелл утверждает, что биполярное расстройство стоит воспринимать «не как первичную эмоциональную проблему, а как нарушение регуляции энергии в организме».

«Системы, касающиеся энергии и метаболизма, взаимосвязаны в нашем теле, и одним из результатов их нарушения является биполярное расстройство», — заявил руководитель Центра метаболической психиатрии Дэнни Смит.

Кэмпбелл в качестве одного из подходов в исследованиях предложил разработать метаболические методы лечения биполярного расстройства, которые могли бы сдерживать приступы мании и депрессии. Он отметил, что кето-диеты при которых человек не ест углеводов, но употребляет много жиров, используются для снижения веса, а также в некоторых случаях для лечения эпилепсии. По мнению исследователя, они могут помочь и при биполярных расстройствах.

The Guardian пишет, что в Эдинбургском университете уже провели исследование, в рамках которого 27 человек с биполярным расстройством посадили на кето-диету на восемь недель. По итогам у трети участников эксперимента наблюдалось улучшение состояния.

Смит заявил, что одной из задач Центра будет выяснить, почему одни люди отреагировали на кето-диету, а другие нет. Другие исследования будут посвящены поиску причин, почему депрессивные фазы у людей с биполярным расстройством обычно приходятся на осень и зиму.

Еще одно направление — изучение большей чувствительности к свету. Для этого ученые намерены вырастить в лаборатории клетки сетчатки глаза, взятые у людей с биполярным расстройством.

Кроме того, ученые намерены уделить внимание процессу сна. С помощью специальных приборов они будут измерять дыхание, движения и частоту сердечных сокращений человека на протяжении 18 месяцев. Таким образом исследователи надеются научиться предсказывать плохое самочувствие людей с биполярным расстройством в будущем.

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