Россиянин отдал 300 тысяч рублей ради концерта Тейлор Свифт

Москвич потратил более трех тысяч долларов, чтобы попасть на концерт американской певицы Тейлор Свифт. Российским поклонникам стало сложнее попасть на выступления западных звезд из-за дорогих перелетов и проблем с оформлением виз. Об этом пишет агентство Reuters.

Агентство рассказывает историю двух россиян — Артема и Елизаветы. Артему 22 года, он учится на факультете информационных технологий в одном из университетов Москвы. Елизавета на два года младше него, она изучает медицину. Вместе они решили купить билеты на выступление The Eras Tour в немецком Гельзенкирхене.

В среднем один билет на концерт тура Тейлор Свифт стоит 238 долларов. Но покупка билетов для поклонников творчества Тейлор Свифт из России уже представляет проблему — для оформления билета нужно иметь иностранную карту. Кроме того, россиянам пришлось оформлять европейские визы.

Елизавета рассказала, что у нее уже была открыта шенгенская виза, выданная Грецией. Она воспользовалась ею, чтобы посетить Германию. Артему пришлось подавать документы на визу за полгода до концерта. Он решил оформить визу Италии. Судя по статистике, Италия больше других европейских стран одобряет визы россиянам. Германия же, напротив, попала в топ-5 стран, которые чаще всего отказывают российским гражданам в визе.

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«Я совместил это с общей поездкой по Европе; если бы я был там только ради концерта, то получилось бы дешевле. Вышло около 300 000 рублей (3200 долларов)», — поделился Артем.

The Eras Tour будет идти еще до декабря, однако он уже стал самым прибыльным концертным туром в истории. За время тура Тейлор Свифт уже заработала более миллиарда долларов. Она побила многолетний рекорда Элтона Джона и его концертного тура Farewell Yellow Brick Road.

Концерты Тейлор Свифт поднимают экономики целых стран. Например, 53 концерта The Eras Tour в США в 2023 году прибавили более четырех миллиардов долларов к ВВП страны. Выступления Тейлор Свифт в Париже в начале 2024 года спровоцировали рост потребительских цен на 22 процента.

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