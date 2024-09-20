Сотрудники аэропорта усомнились в гендерной принадлежности школьницы и заставили ее показать грудь

Сотрудники службы безопасности египетского аэропорта в городе Хургада заставили 15-летнюю британку Кейтлин Дисли снять бюстгальтер и показать грудь, чтобы доказать, что ее пол соответствует указанному в паспорте. Об этом сообщает National World.

Издание пишет, что британка из английского города Уиган путешествовала со своей партнеркой Оливией и ее родителями. Они прилетели в Хургаду в прошлом месяце.

По словам Кейтлин, единственным изменением в ее внешности с момента получения паспорта стала более короткая стрижка. Ее пропустили на паспортном контроле, но во время получения багажа к ней подошли двое мужчин и сказали, что им нужно «что-то проверить».

Мать Оливии потребовала, чтобы «проверку» проводила женщина-медсестра. Та попросила Кейтлин поднять спортивный бюстгальтер, а затем заявила, что должна осмотреть ее гениталии. Мать партнерки школьницы запретила это делать, и в итоге Кейтлин пришлось натянуть шорты, чтобы доказать, что у нее нет мужских гениталий.

«Это был ужасный опыт для Кейтлин, и я думаю, что теперь, когда она вернулась домой, это ударило по ней еще сильнее. Пока они были в отъезде, ей удалось выкинуть это из головы, но в аэропорту Хургады по дороге домой она переживала, что все повторится, но ей просто помахали рукой», — рассказал отец девочки Том Дисли.

Кейтлин рассказала, что раньше ее «никогда не подвергали подобным испытаниям». Неназванный представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что он не будет комментировать отдельные случаи, связанные с детьми. Он добавил, что ведомство готово оказывать круглосуточную поддержку своим гражданам.

Родители школьницы решили обнародовать случай с дочерью, чтобы предостеречь других людей от подобных ситуаций. По данным издания, они задумались о том, чтобы написать жалобу, но решили дождаться совета от члена парламента Великобритании Лизы Нэнди.

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