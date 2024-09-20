Соцсети и видеосервисы обвинили в слежке за пользователями

Социальные сети и онлайн-видеокомпании собирают массивы личной информации на своих сайтах и в приложениях и передают ее широкому кругу сторонних организаций. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Федеральной торговой комиссии (FTC).

FTC проанализировала деятельность девяти компаний за период с января 2019 года по конец 2020 года: Facebook, WhatsApp, YouTube, Discord, Reddit, Amazon, Snap, TikTok и X (бывший Twitter). В отчете комиссии сказано, что эти компании занимались «обширной слежкой за пользователями».

Агентство утверждает, что бизнес-модели компаний мало способствуют эффективному саморегулированию или защите пользовательских данных. На основании своих выводов комиссия порекомендовала принять федеральные правила защиты конфиденциальности.

В отчете подчеркивается, что потребители практически не контролируют то, как сервисы используют и передают их личные данные. Большинство компаний собирали демографическую информацию о пользователях, такую как возраст, пол и язык. Некоторые собирали информацию о доходах, образовании, родительском и семейном положении.

Кроме того, некоторые компании могли анализировать поведение пользователей на платформе и узнавать подробности их личной жизни. Например, среди категорий интересов некоторых пользователей были «ребенок, дети и материнство», что позволяло узнать родительский статус, или «молодожены» и «помощь при разводе», что позволяло узнать семейное положение.

Полученную информацию компании использовали для адаптации контента, чтобы повысить вовлеченность на своих платформах и показывать пользователям релевантную рекламу.

При этом, отмечает FTC, большинство компаний не предоставляли возможность полностью отказаться от сбора данных. Некоторые компании заявили, что они не могут составить полный список тех, кому передаются данные.

Также сбор данных о подростках до 18 лет в большинстве случаев не отличался от алгоритмов сбора данных о взрослых, а некоторые компании зачастую не удаляли данные, когда об этом просили пользователи.

В Discord и Google не согласились с результатами отчета и заявили, что их сервисы предусматривают строгие правила конфиденциальности. В то же время в Информационном центре электронной конфиденциальности назвали «провальным» принцип саморегулирования и заявили, что в случае оспаривания выводов FTC компании должны предоставить доказательства.

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