Почти треть россиян планирует скрывать диагноз «деменция» от окружающих

30% россиян будут скрывать диагноз «деменция», если им его поставят. Еще 51% собирается скрывать этот диагноз, если деменцию выявят у родственника. Аналитическая компания «Национальное агентство финансовых исследований» опубликовала результаты исследования, в котором приняли участие 1600 человек.

79% россиян знают или слышали о деменции — это на 11% больше, чем в прошлом году, говорится в публикации «НАФИ». Согласно результатам опроса, почти половина жителей России (48%) считает, что деменция не поддается лечению, а две трети (69%) не знают, где искать помощь, если диагноз поставят родственнику.

Среди респондентов, у которых уже есть родственники с деменцией, 44% назвали самым сложным наблюдать происходящие с близким человеком изменения. 27% ухаживающих за подобными больными сообщили о «негативном влиянии ситуации» на собственное здоровье. 36% беспокоит совмещение работы и ухода, а 24% столкнулись с денежными проблемами, говорят результаты исследования.

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Почти половина россиян, 43% опрошенных, не принимает никаких мер по снижению риска развития деменции у близких, сообщили в «НАФИ». По словам исследователей, 37% опрошенных верят в возможность отсрочить развитие деменции, а 18% — в возможность предотвратить.

Среди тех, кто борется с возможным появлением деменции, 54% считают самой действенной мерой упражнения для развития памяти. 50% надеются на медикаментозную поддержку, а 49% назвали действенным средством «интеллектуальную активность».

«Национальное агентство финансовых исследований» опубликовало результаты исследования накануне 21 сентября, Международного дня распространения информации о болезни Альцгеймера. Исследование проводилось всентябре по инициативе социального проекта Деменция.net, сообщила «НАФИ». Согласно информации компании, выборка «репрезентирует население РФ по полу, возрасту, федеральным округам, типам населенного пункта».

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией, и каждый год фиксируется почти десять миллионов новых случаев. По данным ВОЗ, деменция является результатом патологий и травм, затрагивающих головной мозг. На долю болезни Альцгеймера предположительно приходится 60–70% случаев.

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