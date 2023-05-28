По данным ВОЗ, около 55 миллионов людей в мире болеют деменцией, и эта цифра продолжает расти. Неизлечимая болезнь часто становится испытанием для близких человека, которому поставили этот диагноз. «Холод» спросил клинического психолога Александру Морковину, как справиться со страхом, отчаянием и чувством вины, ухаживая за больным.

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Близкому диагностировали деменцию. Как справиться со своими эмоциями?

Начать можно с осознания того, что с вами происходит. Эмоции — это ваша реакция на происходящее. Они меняются вместе с обстоятельствами. Задумайтесь: возможно, вы растеряны и чувствуете беспомощность; возможно, полны гнева и ярости; а может, вам очень страшно, тревожно и тоскливо. Может быть и такое, что вы чувствуете все одновременно. Это нормально.

Если нет возможности поговорить с близкими или обратиться к специалисту, постарайтесь найти способ, который принесет вам хотя бы временное облегчение и поможет успокоиться. Попробуйте дыхательные упражнения, сделайте генеральную уборку, расколошматьте молотком старую табуретку, выйдите на пробежку — подойдет все, что работает лично для вас.

Важно узнать как можно больше о болезни близкого. Информированность не избавит вас от боли, но поможет четче видеть как ограничения, так и возможности, а также усилит ощущение контроля над ситуацией.

Не оставайтесь с информацией наедине. Выстройте доверительный контакт с врачом и не бойтесь задавать ему вопросы о самом заболевании, прогнозе, назначенных препаратах, методах лечения и ухода. В крупных городах есть группы поддержки для родственников людей с психическими заболеваниями, аналогичные проекты существуют и онлайн.

Как принять изменения в жизни и здоровье близкого?

Одна из самых больших сложностей — осознать и принять изменения, которые происходят с родственником с деменцией. Эта болезнь постоянно прогрессирует и не только сильно влияет на когнитивные способности человека, но и меняет его личностно. Близкий и любимый постепенно становится другим: может стать капризным, раздражительным, даже агрессивным. В какой-то момент ваши отношения изменятся, и смиряться с этим может быть очень болезненно.

Смирение — результат большой внутренней работы. По сути, близкие человека с деменцией проходят процесс горевания. Важно понимать, что он длится достаточно долго и ускорить его почти невозможно — это очень похоже на заживление раны. Дайте себе время, не требуйте от себя быть в форме сразу и постоянно.

Наша психика устроена так, что для выстраивания новой картины мира после утраты ей нужно сначала отболеть. Найдите для себя комфортные и безопасные условия (это может быть кабинет психолога, общение с другом, телефон доверия, даже сочувствующий незнакомец), где вы можете периодически выплескивать то, что происходит у вас внутри: плачьте, ругайтесь, возмущайтесь, проговаривайте одни и те же мысли столько раз, сколько потребуется.

Параллельно с этим найдите возможность отвлекаться и на время забываться: подойдет рисование, пение, сериалы, экскурсии — любая активность, которая на какое-то время займет ваше внимание и будет требовать вашего участия.

Что делать, если у меня появилось чувство вины?

Деменция — это заболевание, от которого, к сожалению, еще нет лекарства. Современные методы терапии могут лишь замедлить его развитие и в некоторой степени улучшить качество жизни пациента.

Помогать близким ценно и важно, но бывают ситуации, когда лучшее, что мы можем сделать, — обеспечить профессиональный уход. Нанимая сиделку или устраивая родственника в специальное учреждение, члены его семьи могут испытывать вину. Это чувство может появиться также, когда человек продолжает или хотя бы старается проживать обычную жизнь, когда его близкий болен.

Однако вина мешает здраво смотреть на ситуацию, погружает в состояние подавленности и может даже привести к депрессии. Вина бывает конструктивной: например, когда вы незаслуженно накричали на кого-то или причинили какой-то ущерб. А бывает неконструктивной, когда ситуация зависит не от вас, но вы все равно ощущаете себя виноватым. Отличить одну от другой самому бывает очень сложно. В таком случае важно честно ответить себе на вопрос «А мог ли я поступить иначе?». Отвечайте, принимая во внимание тот контекст, в котором вы находились. Под гнетом вины человек может неверно его оценивать и мысленно истязать и обвинять себя, даже если в реальности он ничего не может изменить.

Если вы чувствуете, что вина становится неподъемной и сильно влияет на ваше состояние, обратитесь за помощью к психологу.

Как продолжить жить свою жизнь?

Глобально советы можно разделить на два блока.

Первый касается безопасности и благополучия вашего близкого.

Уберите подальше все предметы, которыми человек может навредить себе (например, средства бытовой химии, лекарства).

Если вы не находитесь с близким постоянно, найдите сиделку, установите дома систему видеонаблюдения или договоритесь с соседями, чтобы они заглядывали пару раз в день.

Постарайтесь обеспечить родственнику режим дня: это очень важно и полезно для людей с деменцией.

Второй блок касается вашего состояния.

Постарайтесь не зацикливаться на самом факте постановки диагноза. Обычно близкие чутко реагируют на наше эмоциональное состояние, и ваше высокое внутреннее напряжение может заставить человека нервничать и тревожиться, что сразу же отразится на его поведении. Но и не нужно делать вид, что ничего пугающего не произошло, и уходить в отрицание. Только реально понимая происходящее, мы можем максимально эффективно помогать близкому. Несмотря на тяжесть происходящего, важно находить радость и удовольствие в жизни.

Для того чтобы создавать оазис спокойствия для близкого, вам самому нужно быть в ресурсе. Поэтому не ставьте свою жизнь на паузу, не забрасывайте ваши увлечения и друзей. Да, ваша жизнь сильно изменилась, но сосредотачивать всего себя только на помощи другому чревато выгоранием.

Ищите забавное в трудных ситуациях, хотя, скорее всего, поначалу для этого придется прикладывать значительные внутренние усилия. Например, человек с деменцией может неправильно надеть одежду или прямо сказать неприятной соседке то, что вы всегда боялись сказать. Глобально это, конечно, не смешно, но в моменте может быть забавно. Смех — хороший способ справиться со стрессом, он позволяет дистанцироваться от сложной ситуации и справиться с, казалось бы, невыносимым.

Разделяйте моменты радости с вашим близким. Смотрите вместе добрые фильмы, перебирайте фотографии, возитесь вместе с растениями — создавайте теплые воспоминания.

Как поддержать другого человека, у которого болен близкий?

Тактично предложите свою помощь. Не советуйте «собраться и быть сильным»: человек, скорее всего, и так уже на пределе своих возможностей, и такое предложение может быть воспринято как обвинение.

Возможно, он не захочет или не сможет делиться своими переживаниями. Не навязывайтесь, но дайте понять, что вы рядом и готовы оказать эмоциональную поддержку в то время, когда она ему будет нужна.

Кому-то будет важно поговорить о чем-то простом и обыденном, обсудить фильм, погоду — это тоже может помочь отвлечься и наполниться приятными эмоциями. Но не нужно намеренно избегать сложной темы и делать вид, что ничего не происходит. Будьте внимательны к собеседнику и постарайтесь почувствовать, чего он хочет, на что он готов или не готов, либо спросите его об этом аккуратно и участливо.

Стандартных методов утешения и поддержки не существует, просто будьте искренними, чуткими и открытыми.