СМИ: Россия заранее знала о плане ВСУ вторгнуться в Курскую область

Российское военное командование ждало вторжения украинской армии в Курскую область и готовилось к его отражению в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, которые, по словам украинских военных, попали к ним в руки в Курской области.

The Guardian отмечает, что ему не удалось независимо проверить подлинность документов. Они были переданы журналистам группой украинского спецназа, участвовавшего во вторжении на российскую территорию.

Некоторые из документов представляют собой распечатанные приказы, разосланные различным подразделениям, другие — рукописные журналы, фиксирующие события и проблемы на определенных позициях. Самые ранние записи датированы концом 2023 года, самые поздние — летом 2024 года. Большинство документов поступило из подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка России, в частности, из второй роты его 17-го батальона.

В одной из записей от 4 января говорилось о «возможном прорыве государственной границы» украинскими вооруженными группами и отдавался приказ усилить подготовку к отражению любого нападения. 19 февраля командиры частей были предупреждены о планах Украины «быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 километров, чтобы создать четырехдневный “коридор” до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике».

В середине июня появилось более конкретное предупреждение о планах Украины «взять Суджу под контроль». В документах говорилось, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в этом регионе. Также там были зафиксированы жалобы на то, что российские части «заполнены в среднем лишь на 60-70% и состоят в основном из резервистов со слабой подготовкой».

В других документах говорилось о необходимости провести масштабную операцию по дезинформации противника. Для этого предполагалось выкопать ложные траншеи, отправить солдат на ложные позиции и организовать радиопереговоры с целью их перехвата, чтобы ввести украинских военных в заблуждение.

«Необходимо создать модели танков, бронетехники и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и их следует периодически перемещать», — говорится в одном из приказов. Как пишет The Guardian, неизвестно, был ли он в итоге выполнен.

Издание отмечает, что в документах также есть свидетельства беспокойства российского командования относительно морального духа солдат в регионе. В связи с этим командирам российских подразделений были даны указания обеспечить ежедневное потребление военнослужащими информации из государственных СМИ для поддержания их «психологического состояния».

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