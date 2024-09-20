Российских военных обвинили в убийстве воевавшего на стороне России американца

Следствие установило имена четверых подозреваемых причастных к убийству американца Рассела Бентли, который воевал в Донбассе на стороне России под позывным «Техас». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Следственный комитет.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил России Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов запытали Бентли до смерти, а чтобы скрыть совершенное преступление они положили тело убитого американца в автомобиль, а затем подорвали его. После этого Бажин увез останки американца с места происшествия.

Как сообщили в СК, подозреваемым были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 286), надругательстве над телом умершего (ч. 2 ст. 244) и укрывательстве преступления (ч. 4 ст. 33 и ч.2 ст. 316 УК). В СК добавили, что обвиняемые уже знакомятся с материалами уголовного дела.

О смерти американского гражданина в апреле сообщили российские пропагандисты. По словам его жены-россиянки Людмилы, 8 апреля в Донецке он отправился на место очередного обстрела, чтобы помочь пострадавшим и пропал. Спустя три дня к поиску Бентли подключилось МВД аннексированной Донецкой области.

В свою очередь, телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источник, близкий к пророссийскому главе аннексированной Донецкой области Денису Пушилину, сообщил, что задержавшие Бентли российские военные заподозрили того в шпионаже. Телеграм-канал утверждал, что, добиваясь признания, российские военнослужащие не только пытали американца, но и изнасиловали его.

В Донбасс Рассел Бентли приехал в декабре 2014 года и сначала вступил в батальон «Восток». Затем он завел ютьюб-канал и начал сотрудничать с пропагандистским агентством Sputnik. В США Бентли боролся за легализацию марихуаны и считал себя коммунистом. В августе 1996 года его приговорили к пяти годам тюрьмы за контрабанду марихуаны из Мексики. В 1999 году из тюрьмы Бентли перевели в специальный реабилитационный центр, но там он провалил тест на наркотики и сбежал, чтобы не возвращаться в тюрьму, и много лет был в бегах.

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