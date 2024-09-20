Полицейский поссорился с судьей и застрелил его в здании суда

В американском городе Уайтсбург штата Кентукки шериф застрелил окружного судью в здании суда. Перед тем как очевидцы услышали первые выстрелы, два мужчины громко спорили, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранительные органы.

В местной полиции телеканалу сообщили, что серия выстрелов прозвучала около 14.55 19 сентября. ​​Приехавшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили в рабочем кабинете 54-летнего судью округа Летчер Кевина Маллинза. В теле было множество огнестрельных ран, спасти ему жизнь не удалось, рассказал телеканал.

Полиция сообщила, что задержала 43-летнего шерифа округа Шона Микки Стайнса, который сам сдался властям на месте преступления. В тот же день ему было предъявлено обвинение в убийстве.

Очевидцы рассказали журналистам, что шериф зашел в кабинет судьи, за ним закрылась дверь, и мужчины остались наедине. Затем свидетели услышали выстрелы, и вскоре Стайнс вышел из кабинета с поднятыми руками. Сопротивления он не оказал, передает CBS.

20 сентября полиция рассказала журналистам, что причиной ссоры, согласно показаниям арестованного, были обвинения, который судья собирался выдвинуть против шерифа. Маллинз считал, что Стайнс пренебрег расследованием преступления своего помощника, рассказали тележурналисты со ссылкой на полицию штата.

Помощник шерифа Бен Филдс несколько месяцев назад был осужден за изнасилование двух женщин-заключенных. Филдс признал свою вину и получил полгода тюрьмы плюс шесть с половиной лет условно за изнасилование, лжесвидетельство и фальсификацию устройства контроля за заключенными. Стайнс уводил помощника еще в 2022 году, когда стало известно об изнасилованиях, сообщил телеканал CBS.

Маллинз занимал должность судьи округа Летчер с 2009 года. Судья был известен тем, что продвигал лечение наркозависимых и противился отправке их за решетку, рассказал CBS. Судья помог разработать специальную программу помощи лечащимся от наркозависимости, которая была принята по меньшей мере в 50 округах штата Кентукки.

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