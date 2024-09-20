Половина россиян пожаловались на ухудшение самочувствия после переезда в новостройки

Более половины россиян после переезда в новостройку жалуются на ухудшение физического и психологического состояния. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциации экспертов в области звукоизоляции «Росизол».

Исследование проводили в сентябре этого года, в нем приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет. По результатам опроса, об ухудшении самочувствия после переезда заявили 53% опрошенных.

Среди самых распространенных симптомов россияне указали большую раздражительность и бессонницу. 8% респондентов рассказали, что у них начались головные боли и столько же пожаловались на повышенную утомляемость и снижение работоспособности. 3% опрошенных рассказали об участившихся кошмарах по ночам.

«Для населения крупных городов подобные проблемы уже стали привычными, однако пренебрегать ими ни в коем случае нельзя, с течением времени они могут стать причиной многих хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы. А ночные кошмары существенно снижают качество сна, лишают организм необходимого отдыха и создают серьезную угрозу здоровью, в том числе психическому», — заявил руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ Александр Калинкин.

Больше всего участников опроса беспокоили внешние шумы. Самыми раздражающими оказались звуки ремонта у соседей, детский плач или крик, доносящийся из других квартир, чужие разговоры, звуки телевизора и громкая музыка. При этом на шум с улицы пожаловались только 5% респондентов.

Исполнительный директор ассоциации «Росизол» Евгения Свиридова отметила, что по мере строительства новых жилых комплексов уменьшается площадь квартир, а стены делают более тонкими.

Ранее в Совфеде предложили ограничить в регионах продажу однокомнатных квартир. В Москве с 1 августа этого года действует ограничение, согласно которому площадь однокомнатной квартиры не может быть менее 28 квадратных метров.

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