Британского миллиардера обвинили в многочисленных изнасилованиях сотрудниц

Более 20 сотрудниц крупнейшего универмага Лондона Harrods обвинили умершего год назад владельца Мохаммеда Аль-Файеда в сексуализированном насилии и изнасилованиях. Многие подчиненные миллиардера знали о происходящем, а женщин прослушивали и запугивали, рассказала Би-би-си в фильме-расследовании «Аль-Файед: хищник в Harrods».

Аль-Файед регулярно обходил огромные торговые залы универмага и высматривал молодых сотрудниц, а затем переводил показавшихся наиболее привлекательными на работу в свой офис, рассказали журналистам бывшие сотрудники компании обоего пола.

По их словам, домогательства происходили в офисах Harrods, в лондонской квартире Аль-Файеда, в принадлежащем бизнесмену парижском отеле Ritz и арендованной им вилле Windsor в булонском лесу.

13 женщин сообщили Би-би-си, что миллиардер подверг их сексуализированному насилию в своей квартире на лондонской улице Парк-Лейн. Четверо из них сказали, что были изнасилованы. Одна женщина рассказала, что была изнасилована на вилле под Парижем. Еще восемь сообщили журналистам, что подверглись сексуализированному насилию со стороны бизнесмена в Париже.

Одна из жертв Аль-Файеда, представленная в фильме именем София, сказала, что чувствовала себя «в безвыходном кошмаре». «Мне нужно было платить за квартиру, я знала, что должна пройти через это, и это было ужасно», — объяснила женщина.

Другая героиня фильма, представленная как Рэйчел, работала личным помощником в Harrods в 1990-х годах. Однажды вечером после работы ее вызвали в апартаменты бизнесмена на Парк-Лейн. Здание охранялось сотрудниками службы безопасности, рассказала Рэйчел. По ее словам, Аль-Файед попросил девушку сесть на кровать, а затем положил руку ей на ногу, давая понять, чего хочет. «Я помню, как чувствовала его тело на себе, его вес. Просто слышала, как он издает эти звуки. И… просто уходила куда-то в себя», — рассказала журналистам Рэйчел.

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Некоторые женщины сообщили Би-би-си, что при приеме на работу «непосредственно на Файеда», они должны были пройти медицинское обследование, включая инвазивный осмотр половых органов. Это преподносилось как бонус, но многие собеседницы Би-би-си сказали, что так и не увидели своих результатов — однако уверены, что их отправляли Аль-Файеду.

Опрошенные Би-би-си работники службы безопасности миллиардера признались, что знали о его «сильном интересе к молодым девушкам».

Менеджер отдела Harrods с 1994 по 2004 год Тони Лиминг сообщил журналистам, что тоже знал о подобном интересе бизнесмена — и уверен, что «все другие тоже знали». «Простите, но любой, кто говорит, что не знал, — лжет», — добавил Лиминг.

Опрошенные Би-би-си женщины рассказали, что боялись разговаривать с другими сотрудниками о домогательствах и насилии. «Во всем магазине существовала культура страха — от низов и до самых высокопоставленных лиц», — сказала бывшая сотрудница, представленная в фильме как Сара.

Бывший замдиректора по безопасности Имон Койл рассказал Би-би-си, что по всему магазину были установлены способные вести запись камеры, в том числе в кабинетах начальников. «Он прослушивал всех, кого хотел прослушивать», — заявил Койл.

Би-би-си сообщила, что многие женщины, из тех, с которыми общались журналисты, готовы подать иск против Harrods. Со стороны старшего персонала компании «были явные попытки замять дело», — заявили адвокаты, представляющие интересы нескольких потерпевших.

В Harrods журналистам заявили, что «совершенно потрясены» обвинениями в адрес бывшего владельца. «Сегодняшний Harrods — это совсем другая организация, чем та, которой владел и управлял с 1985 по 2010 год Аль-Файед», — сказали Би-би-си представители компании.

Бизнесмен умер в 2023-м году в возрасте 94 лет. Аль-Файед начинал карьеру предпринимателя в Египте, затем в 1974 году переехал в Лондон. Через девять лет он возглавил Harrods. Бизнесмен вел активную общественную и светскую жизнь, появлялся в телешоу и завязал отношения с британской королевской семьей. Сын Аль-Файеда Доди погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Уэльской Дианой в 1997 году.

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