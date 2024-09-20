Кремль выступил за «исчезновение всех помех» деторождению

Все, что мешает повышению рождаемости в России, должно исчезнуть. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил корреспонденту ТАСС в ответ на предложение прокомментировать инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете «движения чайлдфри».

По словам пресс-секретаря, в администрации президента пока не ведется «практическая проработка предложения». Песков назвал «абсолютно бесспорным», что демографическая проблема — «один из главных вызовов». Официальный представитель Кремля назвал повышение рождаемости приоритетом для все страны. «Все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — добавил Песков.

18 сентября Матвиенко предложила законодательно запретить «движение чайлдфри» и связала его с проявлением «вырождения феминизма». На Западе феминизм «радикализовался» и не отвечает «нынешней повестке и ожиданиям женщин», объяснила спикер. По словам главы верхней палаты российского парламента, «эта тема» сейчас рассматривается экспертами в Минюсте.

В июне замглавы Минюста Всеволод Вуколов сообщил, что при участии его ведомства в России готовится законопроект о запрете «экстремистской идеологии чайлдфри». По словам замминистра, под идеологией понимается — «когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, что можно обойтись и без детей».

В июле депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением запретить не «пропаганду бездетности», а «стоящие за ней разрозненные организации».

19 сентября в Тверской области суд заблокировал за «пропаганду чайлдфри» три паблика во «ВКонтакте» с совокупно 186 подписчиками.

Эксперт по антиэкстремистскому законодательству Александр Верховский в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что, если «движение чайлдфри» в России признают экстремистским, то «дела будут возбуждаться, видимо, в отношении тех, кто вслух высказывается против рождения детей или ведет соответствующие блоги».

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