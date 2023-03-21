Белый дом рассекретит данные американской разведки о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден подписал закон, который обязывает американские разведывательные службы рассекретить «как можно больше» информации о происхождении COVID-19. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Нам необходимо добраться до сути происхождения COVID-19, чтобы лучше предотвращать будущие пандемии. Моя администрация продолжит проверять всю секретную информацию, связанную с COVID-19, в том числе потенциальную связь с Уханьским институтом вирусологии», — заявил Байден, оговорившись, что рассекречена все же будет не вся имеющаяся у американских спецслужб информация, так как это может навредить национальной безопасности.

В феврале 2023 года научный журнал Nature написал о том, что вторая фаза расследования Всемирной организации здравоохранения об обстоятельствах возникновения COVID-19 в китайском городе Ухань фактически не состоялась. Главным образом из-за того, что китайские власти отказались сотрудничать с зарубежными экспертами.

Позже газета The Wall Street Journal, сославшись на собственные источники, сообщила, что чиновники американского министерства энергетики склоняются к версии о том, что вирус COVID-19 «утек» из китайской лаборатории.

Эту информацию подтвердил директор ФБР Кристофер Рэй, заявив, что «ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии стал потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане».

Изначальной версией происхождения COVID-19 было употребление в пищу китайскими гражданами мяса диких летучих мышей из-за чего коронавирус передался от животных к человеку.

Источник: Белый дом

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