Женщина выжила после двух часов удушения питоном

Жительница Таиланда Аром Арунродж рассказала, что провела два часа в тисках четырехметрового питона, прежде чем ее освободили спасатели. Об этом сообщает The Guardian.

По словам 64-летней женщины, она находилась дома в городе Самутпракан к югу от Бангкока. Вечером Арунродж пошла мыть посуду, когда в ее жилище проник 20-килограммовый питон и укусил ее за ногу. По ее словам, Арунродж пыталась бороться со змеей, схватила питона голову в надежде, что он ее отпустит, кричала и звала на помощь, но ее никто не услышал.

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Через полтора часа ее крики все же услышал сосед, который вызвал спасателей. Представитель полиции Анусорн Вонгмали Анусорн рассказал, что по приезде выбил дверь Арунродж и услышал ее слабый голос. «Вероятно, ее долго душили, потому что ее кожа была бледной», — утверждает полицейский.

Вскоре к полиции присоединились члены спасательной организации She Poh Tek Tung, которые доставили женщину в больницу.

The Guardian отмечает, что укусы питонов не ядовиты, но через них в организм человека могут попасть инфекции. Питоны убивают свою жертву путем удушения, а затем проглатывают ее.

Издание со ссылкой на данные национального управления здравоохранения пишет, что в прошлом году около 12 тысяч жителей Таиланда получили помощь от укусов ядовитых змей и животных. Всего за год, по данным правительства, от укусов в стране погибли 26 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину целиком, пока та собирала в лесу растения, чтобы продать их на местном рынке. Тогда питону вспороли брюхо и вытащили женщину, однако она была уже мертва. Обычно жертвами питонов становятся обезьяны, свиньи и другие млекопитающие.

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