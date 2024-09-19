Женщина выжила после двух часов удушения питоном

Жительница Таиланда Аром Арунродж рассказала, что провела два часа в тисках четырехметрового питона, прежде чем ее освободили спасатели. Об этом сообщает The Guardian.
По словам 64-летней женщины, она находилась дома в городе Самутпракан к югу от Бангкока. Вечером Арунродж пошла мыть посуду, когда в ее жилище проник 20-килограммовый питон и укусил ее за ногу. По ее словам, Арунродж пыталась бороться со змеей, схватила питона голову в надежде, что он ее отпустит, кричала и звала на помощь, но ее никто не услышал.
Через полтора часа ее крики все же услышал сосед, который вызвал спасателей. Представитель полиции Анусорн Вонгмали Анусорн рассказал, что по приезде выбил дверь Арунродж и услышал ее слабый голос. «Вероятно, ее долго душили, потому что ее кожа была бледной», — утверждает полицейский.
Вскоре к полиции присоединились члены спасательной организации She Poh Tek Tung, которые доставили женщину в больницу.
The Guardian отмечает, что укусы питонов не ядовиты, но через них в организм человека могут попасть инфекции. Питоны убивают свою жертву путем удушения, а затем проглатывают ее.
Издание со ссылкой на данные национального управления здравоохранения пишет, что в прошлом году около 12 тысяч жителей Таиланда получили помощь от укусов ядовитых змей и животных. Всего за год, по данным правительства, от укусов в стране погибли 26 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину целиком, пока та собирала в лесу растения, чтобы продать их на местном рынке. Тогда питону вспороли брюхо и вытащили женщину, однако она была уже мертва. Обычно жертвами питонов становятся обезьяны, свиньи и другие млекопитающие.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.