Трансгендерную модель нашли мертвой в Тбилиси

Трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе нашли мертвой в ее доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси. Об этом сообщают грузинский телеканал «Рустави 2» и портал NewsGeorgia.

NewsGeorgia пишет, что, согласно одной из версий, 37-летней женщине нанесли ножевые ранения. По данным издания, соседи Абрамидзе не слышали криков или других подозрительных звуков из квартиры модели.

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Телеканал Pirveli утром 19 сентября со ссылкой на МВД Грузии сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. «Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан Б. Дж. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве, совершенном по половому признаку при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью», — цитирует телеканал заявление МВД.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на убийство, написав пост на своей странице в фейсбуке.

«Ужасное убийство! Отрицание человечности! Это разбудит наше общество, погруженное в ненависть, которая дает врагу возможность для всех манипуляций, ослабляющих и разделяющих нас. Пусть смерть этой прекрасной молодой женщины послужит хотя бы нашему очеловечиванию и охристьяниванию… Пусть эта трагедия не будет напрасной!», — написала Зурабишвили.

The Insider отмечает, что это уже как минимум третий за последние 10 лет известный случай убийства трансгендерного человека в Грузии. Так, в 2014 году 23-летняя Саби Бериани была найдена мертвой в съемной квартире, а в 2016 году на Зизи Шекеладзе напали на улице.

Абрамидзе совершила трансгендерный переход в 2014 году. В 2018 году она представляла Грузию на конкурсе красоты Miss trans star international в Барселоне. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ранее грузинский парламент принял законопроект о запрете однополых браков, трансгендерных переходов и «пропаганде ЛГБТ». Под запрет попали в частности «сцены однополых отношений» в кино и рекламе, митинги и шествия. Также в законопроекте предлагается объявить Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией Днем святости семьи и уважения к родителям.

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