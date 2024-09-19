Трансгендерную модель нашли мертвой в Тбилиси

Трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе нашли мертвой в ее доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси. Об этом сообщают грузинский телеканал «Рустави 2» и портал NewsGeorgia.
NewsGeorgia пишет, что, согласно одной из версий, 37-летней женщине нанесли ножевые ранения. По данным издания, соседи Абрамидзе не слышали криков или других подозрительных звуков из квартиры модели.
Телеканал Pirveli утром 19 сентября со ссылкой на МВД Грузии сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. «Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан Б. Дж. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве, совершенном по половому признаку при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью», — цитирует телеканал заявление МВД.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на убийство, написав пост на своей странице в фейсбуке.
«Ужасное убийство! Отрицание человечности! Это разбудит наше общество, погруженное в ненависть, которая дает врагу возможность для всех манипуляций, ослабляющих и разделяющих нас. Пусть смерть этой прекрасной молодой женщины послужит хотя бы нашему очеловечиванию и охристьяниванию… Пусть эта трагедия не будет напрасной!», — написала Зурабишвили.
The Insider отмечает, что это уже как минимум третий за последние 10 лет известный случай убийства трансгендерного человека в Грузии. Так, в 2014 году 23-летняя Саби Бериани была найдена мертвой в съемной квартире, а в 2016 году на Зизи Шекеладзе напали на улице.
Абрамидзе совершила трансгендерный переход в 2014 году. В 2018 году она представляла Грузию на конкурсе красоты Miss trans star international в Барселоне. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Ранее грузинский парламент принял законопроект о запрете однополых браков, трансгендерных переходов и «пропаганде ЛГБТ». Под запрет попали в частности «сцены однополых отношений» в кино и рекламе, митинги и шествия. Также в законопроекте предлагается объявить Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией Днем святости семьи и уважения к родителям.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.