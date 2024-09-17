Грузинский парламент запретил однополые браки и «пропаганду ЛГБТ»

Парламент Грузии в окончательном чтении принял законопроект, вводящий запрет однополых браков, «смену пола», а также «ЛГБТ-пропаганду в образовательных учреждениях и СМИ», сообщило издание Publika.

За будущий закон проголосовали 84 из 150 депутатов парламента. Большая часть представителей оппозиционных партий объявила бойкот и не присутствовала на заседании, рассказали журналисты.

Согласно законопроекту, в Грузии запрещаются смена гендерного маркера в документах, связанные с трансгендерным переходом хирургические операции и усыновление детей квир-людьми. На телевидении, в кинопрокате, в СМИ и рекламе запрещаются «сцены однополых отношений» и любые другие формы «ЛГБТ-пропаганды». Под запрет попадают митинги и шествия, «популяризирующие однополые отношения». Согласно законопроекту, 17 мая, Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в Грузии объявят Днем святости семьи и уважения к родителям.

За операции по смене пола будет предусматриваться уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. За остальные нарушения предусмотрены штрафы. Согласно документу, за «пропаганду ЛГБТ», например, придется заплатить до 4000 лари, за признанную незаконной рекламу — до 2500 лари (один грузинский лари равен примерно 34 рублям, согласно курсу Банка России).

Законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» был принят вместе с 18 поправками в несколько других законов. Пакет в июне внесла правящая партия «Грузинская мечта». Председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Рати Йонатамишвили заявил телеканалу «Имеди», что будущий закон «защищает несовершеннолетних от вредного влияния», а его противники «являются исполнителями внешних заказов».

Законопроект и поправки должны вступить в силу после подписания президентом.

В мае президент Саломе Зурабишвили отказалась подписывать законопроект об «иностранных агентах», который, также как и закон о «запрете ЛГБТ», называли пророссийским. Однако парламент большинством голосов преодолел президентское вето, спикер Шалва Папуашвили подписал законопроект, и на следующий день документ вступил в силу.

Из 150 мест грузинского парламента «Грузинская мечта» занимает 75. Еще 13 принадлежат союзникам правящей партии из фракций «Сила народа» и «Европейские социалисты». Оппозиция в лице примерно десятка депутатских групп контролирует 51 место.

После вступления в силу закона об «иностранных агентах» Европейский совет приостановил процедуру вступления Грузии в ЕС.

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