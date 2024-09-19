Разведенные женщины отправляют свои свадебные фотографии на переработку в биотопливо

В Пекине появился сервис для разведенных женщин и мужчин, который помогает им избавиться от свадебных фотографий, документов и других напоминаний о неудачном браке. Об этом пишет газета The Washington Post.

В 2022 году Лю Вэй уволился из государственной фармацевтической компании и занялся бизнесом по уничтожению документов и другой личной информации на заводском складе в Ланфане. Сначала это занятие было не особенно прибыльным, но затем к нему начали обращаться разведенные женщины, которые хотели избавиться от своих свадебных фотографий.

«Мы стали крематорием для фотографий, чей жизненный цикл закончился», — сказал Лю в интервью изданию.

В Китае с 2016 по 2020 год было более четырех миллионов разводов в год, что побудило правительство в 2021 году ввести обязательный 30-дневный период для пар, которые решили развестись. Таким образом власти хотели предотвратить «импульсивные» расставания, и это помогло — в 2021 году количество разводов снизилось до менее чем трех миллионов в год. Но тем не менее только в первой половине этого года в Китае развелись 1,3 миллиона пар.

Перед свадьбой пары в Китае могут потратить много часов и тысячи долларов на фотосессии, результаты которых затем демонстрируют гостям во время свадебного приема и в соцсетях. Однако после развода у бывших супругов остается огромное количество фотографий, некоторые из которых большие и могут достигать полутора метров в высоту.

Сжигать фотографии еще живых людей в Китае — плохая примета. Кроме того, в большинстве городов действуют строгие правила сортировки мусора, к тому же люди опасаются выбрасывать свои фото, так как они могут попасть не в те руки.

«Просто отправьте фотографии и мы заставим их исчезнуть, как будто их никогда не было», — говорит Лю в рекламном ролике на площадке Douyin, которая является китайской версией TikTok.

Видео набрало более миллиона просмотров — и бизнес Лю взлетел. Теперь он в основном занимается уничтожением свадебных фотографий, многие из которых были сняты профессиональными фотографами в таких местах, как Тибет или Париж.

Когда посылки со свадебными фотографиями, постельным бельем и даже дневниками прибывают на фабрику, Лю и его команда открывают их, взвешивают и определяют стоимость работы, снимая весь процесс на видео. Затем они начинают их уничтожать.

На лица людей и их отличительные черты, например, татуировки или пирсинг, Лю наносит темную краску — это отчасти необходимо для защиты конфиденциальности клиентов, а в некоторых случаях на фото наносят краску определенного цвета и специальные узоры, чтобы «изгнать токсичность». То, что нельзя уничтожить в измельчителе, отправляется под пресс.

Затем Лю посылает своим клиентам видео всего процесса, а после все это отправляется на завод по переработке отходов, где ненужные свадебные фотографии и личные вещи становится биотопливом.

«Это своего рода прощание с прошлым», — говорит 28-летняя домохозяйка из южного города Фошань Чжоу Бинбин. Ее муж хранил фотографии со своей первой свадьбы на чердаке дома своих родителей в другом городе и когда Чжоу увидела, что есть люди, готовые их уничтожить, она убедила супруга связаться с ними.

«Заплатить за то, чтобы профессионал обработал фотографии, было самым достойным решением, которое я могла придумать», — пояснила она.

По словам Лю, около 80 процентов его клиентов — женщины. Они присылают свои фотографии со всего Китая, а некоторые перед уничтожением тратят больше часа на то, чтобы рассказать ему свои истории разводов. Другие же приезжают на фабрику лично, чтобы поучаствовать в уничтожении ненужных фотографий ради дополнительного эмоционального катарсиса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.