Штраф за отказ остановиться по требованию полиции повысят в 14 раз

Россиянам собираются в 14 раз увеличить минимальный размер штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. Поправки в Административный кодекс приняла в первом чтении Госдума, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно действующей версии КоАП, это нарушение карается штрафом на сумму от 500 до 800 рублей. Однако новый законопроект увеличивает вилку: нарушителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. Верхняя планка поднимается в 12,5 раз. Повторно отказавшемуся останавливаться водителю грозит лишение водительских прав на срок до шести месяцев, сказано в документе.

Законопроект об изменении части 2 статьи 12.25 КоАП был внесен в Госдуму в феврале группой депутатов и сенаторов, сообщило издание.

Документ также устанавливает для владельцев автомобилей массой свыше 3,5 тонны штраф в 400 тысяч рублей за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки в зоне автоматического весового и габаритного контроля. За отказ проходить такой контроль водителю будет грозить штраф в десять тысяч рублей и лишение прав на полгода. Владельцу автомобиля за это нарушение полагается штраф в 100 тысяч рублей, говорится в законопроекте.

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Одобривший документ комитет Госдумы по госстроительству приложил к нему заключение, согласно которому нынешняя версия «не в полной мере соотносится с целями и задачами» законопроекта. Ко второму чтению комитет может предложить смягчить наказание для водителей, которые не управляют большегрузами, написал «Коммерсантъ».

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