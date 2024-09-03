В России выросла смертность на дорогах

Число погибших в ДТП на российских трассах выросло впервые за 11 лет. Наиболее резкий рост наблюдается в южных регионах. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на данные ГИБДД.

Издание отмечает, что показатели смертности на дорогах в России снижались с 2013 года и к 2023 году упали почти в два раза — до 14,2 тысяч человек. Правительство объясняло это повышением безопасности дорог, однако «Верстка» отмечает, что важную роль сыграла также пандемия коронавируса.

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При этом на федеральных трассах число смертельных ДТП увеличивается второй год подряд. Так, в 2023 году число погибших оказалось на 332 человек больше по сравнению с предыдущим годом, а за первую половину 2024 года в авариях погибли более семи тысяч человек.

Больше всего смертельных ДТП происходит на трассах, ведущих на юг России. Наибольшие показатели смертности зафиксированы на дороге М4 «Дон» (Москва-Новороссийск). К примеру, в Ростовской области за семь месяцев этого года число аварий с летальным исходом увеличилось на 35,1%, в Воронежской — на 30%.

На трассе Р217 «Кавказ» число смертей в ДТП в 2024 году увеличилось в полтора раза по сравнению с 2022 годом и на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Верстка» утверждает, что на рост смертности в авариях повлияла война в Украине. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в одном из интервью рассказал, что увеличение количества смертельных ДТП связано с «перераспределением транспортных потоков, изменением логистических цепочек, возросшими объемами грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом».

Черников также отметил, что из-за прекращения работы аэропортов на юге России «значительно выросла нагрузка на автомобильный транспорт». К этому добавился и рост внутреннего туризма из-за ограничений для российских туристов в других странах.

«Верстка» пишет, что рост смертности спровоцирован также ДТП с участием военных.

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