В России выросла смертность на дорогах

Число погибших в ДТП на российских трассах выросло впервые за 11 лет. Наиболее резкий рост наблюдается в южных регионах. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на данные ГИБДД.
Издание отмечает, что показатели смертности на дорогах в России снижались с 2013 года и к 2023 году упали почти в два раза — до 14,2 тысяч человек. Правительство объясняло это повышением безопасности дорог, однако «Верстка» отмечает, что важную роль сыграла также пандемия коронавируса.
При этом на федеральных трассах число смертельных ДТП увеличивается второй год подряд. Так, в 2023 году число погибших оказалось на 332 человек больше по сравнению с предыдущим годом, а за первую половину 2024 года в авариях погибли более семи тысяч человек.
Больше всего смертельных ДТП происходит на трассах, ведущих на юг России. Наибольшие показатели смертности зафиксированы на дороге М4 «Дон» (Москва-Новороссийск). К примеру, в Ростовской области за семь месяцев этого года число аварий с летальным исходом увеличилось на 35,1%, в Воронежской — на 30%.
На трассе Р217 «Кавказ» число смертей в ДТП в 2024 году увеличилось в полтора раза по сравнению с 2022 годом и на 10% по сравнению с прошлым годом.
«Верстка» утверждает, что на рост смертности в авариях повлияла война в Украине. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в одном из интервью рассказал, что увеличение количества смертельных ДТП связано с «перераспределением транспортных потоков, изменением логистических цепочек, возросшими объемами грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом».
Черников также отметил, что из-за прекращения работы аэропортов на юге России «значительно выросла нагрузка на автомобильный транспорт». К этому добавился и рост внутреннего туризма из-за ограничений для российских туристов в других странах.
«Верстка» пишет, что рост смертности спровоцирован также ДТП с участием военных.
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