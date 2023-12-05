Сервис «Букмейт» подвел итоги 2023 года. Самой популярной художественной книгой стал роман Пелевина «Путешествие в Элевсин»

Сервис «Букмейт» подвел итоги 2023 года. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на представителей сервиса. Самой популярной художественной книгой на платформе стал последний роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Рейтинг нон-фикшн произведений возглавила книга «Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана.

Вышедший конце сентября роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» только за первый месяц прочитали и послушали более 100 тысяч подписчиков сервиса. Помимо него в десятку самых популярных художественных книг в 2023 году среди пользователей «Букмейта» вошли: «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826» Харальда Хорфа, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «1984» Джорджа Оруэлла, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Последний день лета» Андрея Подшибякина, «Иные» Александра Яковлева, еще один роман Пелевина — «КГБТ+», «Бронепароходы» Алексея Иванова и «Задача трех тел» Лю Цысиня.

В общем рейтинге художественной и нехудожественной литературы по версии «Букмейт» в первой десятке оказались семь книг по психологии и саморазвитию, а самым популярным автором среди подписчиков сервиса стала Ольга Примаченко, чьи книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» и «Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки» также вошли в десятку лидеров платформы в 2023-м.

«Мы видим, что в топ-10 по итогам года попали два типа книг, причем это касается как общих итогов, так и только художественных. Во-первых, это проверенные временем лонгселлеры, классика или, как ее уже можно назвать, современная классика. Хорошо это или плохо, но для научпопа и селф-хелпа “Думай медленно... решай быстро” нобелевского лауреата Даниэля Канемана это то же самое, что “Мастер и Маргарита” для художественной литературы. Во-вторых, это суперхиты именно этого года — “Бронепароходы” Алексея Иванова, “Путешествие в Элевсин” Виктора Пелевина или новая книга Ольги Примаченко “Все закончится, а ты нет”», — рассказал в комментарии Forbes Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор «Букмейта».

В разделе комиксов, который появился на «Букмейте» весной этого года, самым популярным стал графический роман «Дешево и сердито: Выход в город» российской художницы Марии Протас. В первую пятерку также вошли «The Boys: Пацаны» Гарта Энниса, «Sapiens. Графическая история» Юваля Ной Харари, «Какие-то штуки» Стаса Зелени и комикс о майоре Громе от Bubble Comic.

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