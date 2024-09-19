В США спрогнозировали рост расходов на питомцев

Жители США с каждым годом тратят все больше денег на своих домашних питомцев. Только в 2023 году на корм, груминг, игрушки и походы к ветеринару они потратили более 186 миллиардов долларов. Об этом пишет The Economist со ссылкой на данные экспертов и бизнесменов.

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley прогнозирует, что к началу 2025 года расходы на питомцев в США вырастут на 2,5%, а к 2030 году удвоятся, достигнув 260 миллиардов долларов.

Расходы на питомцев резко выросли во время пандемии коронавируса, отмечают эксперты. Именно тогда люди, расстроенные одиночеством, стали массово заводить домашних питомцев в поисках поддержки и тратить на них большую часть своих средств.

Но даже после снятия всех ограничений люди не были готовы сокращать свои расходы на питомцев. The Economist отмечает, что американцам было проще отказаться от онлайн-занятий йогой или доставки готового питания на дом.

Сообщается, что с 2019 по 2023 годы средние темпы роста расходов на питомцев составляли 11%, в то время как потребительские расходы американцев составляли всего 6% в год.

Эксперты объясняют это тем, что у людей изменилось отношение к питомцам — теперь их все чаще воспринимают как членов своей семьи, называя себя родителями, а не хозяевами.

«Домашние питомцы перекочевали из заднего двора в гостиную, а потом уже в спальню», — сказал Луак Муто глава подразделения американской компании Mars, которая производит продукцию для домашних питомцев.

Особую любовь к питомцам проявляют поколения миллениалов и зумеров, пишет The Economist. Отмечается, что именно представители этих поколений чаще заводят себе домашних животных, в отличие от, например, бумеров.

По словам экспертов, молодые хозяева стали чаще баловать своих питомцев. Согласно опросу Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных, 95% зумеров покупают своей собаке подарок хотя бы раз в год и готовы потратить на это 44 доллара. Среди бумеров таких хозяев меньше — 81%, и тратят они всего 17 долларов.

Владельцы домашних животных также стали покупать более качественные корма, пишет The Economist. Американская компания Freshpet, которая использует только натуральные ингредиенты, поделилась, что за три года увеличила свои продажи в два раза.

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