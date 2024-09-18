Amazon снимет полнометражный фильм по мотивам игры The Sims

Разработчик компьютерных видеоигр Electronic Arts (EA) официально объявил, что Amazon MGM Studios снимет полнометражный фильм по мотивам популярной игры The Sims. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что продюсированием киноленты займется компания голливудской актрисы Марго Робби LuckyChap, а режиссером и сценаристом станет Кейт Херрон, известная работой над такими сериалами, как «Половое воспитание», «Локи», «Одни из нас» и «Доктор Кто». По данным Variety, такой звездный состав выбран неспроста: в Electronic Arts надеются таким образом добиться больших успехов в прокате.

«Мы искали идеальных партнеров и хотели создать проект, который произвел бы такой же эффект, как фильм "Барби". Мы осознаем, что The Sims вызывает сильные чувства и ностальгию у людей разных поколений. Наша цель — сделать фильм, который отразит всю эту богатую историю и игровой опыт, и который будет интересен и актуален для разных поколений, став частью поп-культуры», — сказала Variety вице-президент EA и генеральный менеджер франшизы The Sims Кейт Горман.

Президент EA Entertainment Лора Миле, в свою очередь, добавила, что совместная работа с известными голливудскими звездами подарит «волшебство миллионам поклонников» вселенной The Sims. «Это свидетельство вечной силы этой любимой франшизы, которая привлекла более 500 миллионов игроков за 25 лет. Мы стремимся к инновациям в мире The Sims и уверены, что это вдохновит все поколения поклонников игры», — отметила Миле.

Подробности сценария нового фильма не раскрываются, однако создатели обещают, что зрители увидят легендарный бассейн без лестницы, а также различные символы вселенной, например, Freezer Bunnies — это маленькие кролики, которые периодически появляются в игре.

Тем временем, поклонники игры требуют снять фильм на уникальном языке The Sims «симлише», который будет сопровождаться субтитрами. «Это было бы весело. Отличная идея, мы обязательно обсудим ее», — прокомментировала предложение Горман.

Ранее игровая компания Electronic Arts подтвердила что новая пятая часть игры The Sims не выйдет. Вместо этого компания планирует расширить мультиплеер для текущей игры и продавать пользовательский контент.

The Sims — одна из самых известных и успешных серий видеоигр в мире, получившая множество наград и признаний за свою инновационность и влияние на индустрию. Игра представляет собой симулятор жизни, где можно создавать персонажей, придумывать им характер и внешность, а также строить карьеру и заводить семьи.

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