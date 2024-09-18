Близкие к Кремлю группы начали информационную атаку на Камалу Харрис

Российская пропаганда нацелилась на президентскую кампанию Камалы Харрис. Связанные с Кремлем хакерские группы распространяют в соцсетях поддельные видео, которые позорят кандидатку от Демократической партии. Об этом сообщает Microsoft.

Компания нашла две близкие к Кремлю группы, которые распространяли фейки о Харрис. Первую группу — Storm-1516 — называют «связанной с Кремлем фермой троллей». Она замешана в распространении как минимум двух фейковых видео. На первом ролике запечатлено якобы нападение сторонников демократов на участника митинга Дональда Трампа.

Для второго видео Storm-1516 наняли актера, который притворился одной из жертв «аварии» с участием Харрис в 2011 году. Харрис якобы была замешана в инциденте и скрылась с места происшествия. Утверждается, что в результате аварии пострадала 13-летняя девочка, которая осталась парализованной. Изначально это видео распространял аккаунт в X с полумиллионом подписчиков. Видео только на этой платформе набрало семь миллионов просмотров.

Также видео появилось на веб-сайте KBSF-TV, который выдавал себя за новостное агентство из Сан-Франциско. Он был создан всего за несколько дней до того, как на нем появилось видео. Сейчас этот сайт недоступен, пишет The Washington Post. При этом полицейские Сан-Франциско сообщили CBS News, что не смогли найти видео с описанной аварией. Кадры, которые распространялись в X и на KBSF-TV, были склеены из разных других не связанных между собой новостей, выяснили журналисты.

Вторую близкую к Кремлю группу, которую обнаружили специалисты Microsoft, называют Storm-1679. Microsoft утверждает, что ранее она писала про Олимпиаду в Париже, но теперь тоже делает фейковые видео про Камалу Харрис. Например, хакеры распространили изображение поддельного рекламного баннера в Нью-Йорке о программе Харрис. Рекламный щит гласил, что Харрис «хочет менять детям пол». Пост набрал 100 тысяч просмотров в X за первые четыре часа после публикации.

Microsoft подозревает Россию, Иран и Китай в желании как-либо вмешаться в президентские выборы в США с помощью своих хакеров. Китайские хакеры, считает Microsoft, тоже причастны к распространению критики в сторону Джо Байдена и Камалы Харрис. В американских соцсетях они прикидываются консервативными избирателями, которые голосуют за Дональда Трампа. Однако были найдены и отдельные аккаунты, которые выдают себя за сторонников демократов.

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