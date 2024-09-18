Кэмерон снимет «бескомпромиссный фильм» о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Американский режиссер Джеймс Кэмерон купил права на еще не вышедшую книгу об атомной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки и собирается ее экранизировать, сообщил журнал Variety. В интервью изданию Deadline Кэмерон назвал будущую картину «бескомпромиссным фильмом».

Книга «Призраки Хиросимы» писателя Чарльза Пеллегрино, права на экранизацию которой приобрел Кэмерон, должна выйти в августе 2025 года, к 60-летию трагедии. Кинематографист сообщил журналистам, что планирует экранизировать «Призраки Хиросимы», объединив с другой книгой Пеллегрино о тех же событиях — «Последний поезд из Хиросимы». Первая книга вышла в 2015 году.

Книги Пеллегрино основаны на воспоминаниях очевидцев и выживших после трагедии. Одного из героев зовут Цутому Ямагути, — это реальный человек, переживший сразу обе атомные бомбардировки — и в Хиросиме, и в Нагасаки. По информации Variety, будущий фильм Кэмерона будет называться «Последний поезд из Хиросимы».

Режиссер в разговоре с журналистами назвал историю атомных бомбардировок темой, над которой он «бился все эти годы». Кэмерон лично встречался с Ямагути за несколько дней до его смерти. «Он был в больнице, он передал нам эстафету своей личной истории, поэтому я должен это сделать, я не могу отвернуться», — сообщил режиссер изданию Deadline.

Режиссер пообещал журналистам начать работу над новой картиной, «когда позволит» производство фильмов франшизы «Аватар». Третий фильм франшизы с подзаголовком «Огонь и пепел» должен выйти на экраны в 2025 году.

«Последний поезд из Хиросимы» может стать первым никак не связанным с «Аватаром» проектом Кэмерона как режиссера за 27 лет — со времени выхода «Титаника». Первый и второй «Аватар», а также «Титаник» занимают первое, третье и четвертое места в списке самых кассовых фильмов за всю историю кино.

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