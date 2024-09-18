Зависимость от Месси поставила под угрозу американскую футбольную лигу

Аргентинский футболист Лионель Месси продолжает собирать аншлаги на стадионах и почти в четыре раза увеличил доходы американского клуба «Интер Майами», за который играет. Однако интерес к американской футбольной лиге (MLS) может утихнуть, как только 37-летняя легенда футбола решит завершить карьеру. Об этом пишет Bloomberg.

Переход Месси сделал «Интер Майами» самой популярной спортивной командой США в соцсетях. На личный аккаунт Месси только в инстаграмме подписано более полумиллиарда человек. Также «Интер Майами» стал больше зарабатывать благодаря аргентинцу: доход клуба вырос почти в четыре раза и достиг 200 миллионов долларов, признался владелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

Футболка с фамилией Месси стала самой продаваемой в мире, заметил Bloomberg. Посещаемость матчей рекордно выросла с тех пор, как нападающий сборной Аргентины переехал в MLS. При этом билеты на матч с участием Месси стоят дороже игр, на которые аргентинец не заявлен. Например, билеты на предстоящий матч «Интер Майами» против «Нью-Йорк Сити» начинаются от 168 долларов. При этом еще точно не ясно, попадет ли Месси в стартовый состав на игру с «Нью-Йорк Сити» 21 сентября.

При этом Bloomberg пишет, что есть причины полагать, что переход Месси в MLS дал толчок другим клубам, которые могут развивать свой потенциал и после завершения его карьеры. Другие команды лиги, в которых нет звезд такого уровня, уже начали собирать больше зрителей на своих матчах. Например, «Атланта Юнайтед», за которую играет российский нападающий Алексей Миранчук, собирает в среднем 47 тысяч зрителей за матч.

В целом команды MLS увеличили свою совокупную стоимость на 3,2 миллиарда долларов с момента перехода Месси в лигу. В общей сложности их стоимость достигает примерно 20 миллиардов долларов. Хорхе Мас ожидает, что стоимость «Интер Майами» вырастет до двух миллиардов долларов к концу 2025 году. Это в три раза больше, чем клуб стоил в 2022 году, когда Месси еще не подписал с ним контракт.

Кроме того, США примут чемпионат мира по футболу в 2026 году. Владелец футбольного клуба «Даллас» Кларк Хант уверен, что мундиаль вызовет рост популярности MLS. «Если посмотреть на эффект домино в каждой стране, принимавшей чемпионаты мира за последние 20 лет, то национальные лиги совершают огромный шаг», — считает Хант.

Контракт Месси истекает в конце сезона 24/25. К тому времени звезде мирового футбола уже будет 38 лет — это достаточно зрелый возраст для футболиста, играющего на профессиональном уровне. При этом Мас уверен, что Месси продолжит играть и дальше. На это указывают и увеличивающиеся расходы команды, которая развивает как мужской, так и женский футбол. В 2025 году «Интер Майами» откроет новый домашний стадион, а его строительство, по некоторым оценкам, будет стоить миллиард долларов.

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