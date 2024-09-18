Армения заявила о тренировках в России готовивших госпереворот заговорщиков

Спецслужбы Армении раскрыли заговор с целью государственного переворота в стране, участники которого проходили тренировки на территории России. Об этом сообщает местное издание News.am, ссылаясь на заявление Следственного комитета Армении.

«Было получено достаточно фактических данных о том, что граждане РА С.Г, А.Е, А.А, Е.С, А.С, а также бывшие жители Нагорного Карабаха А.М, А.С. и лица, личности которых еще не установлены, в составе группы провели подготовку к узурпации власти, то есть они намеренно создали условия для захвата власти Республики Армения путем применения насилия и присвоения полномочий правительства», — говорится в нем. В ведомстве также сообщили, что в рамках возбужденного уголовного дела три человека арестованы, а еще четверо объявлены в розыск.

Как заявили в СК Армении, заговорщики вербовали для участия в перевороте граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха, которым обещали ежемесячное вознаграждение в размере 220 тысяч рублей каждому за участие в неких «трехмесячных сборах».

Завербованных затем отправляли в Россию, где, по утверждениям армянских силовиков, они проходили обучение в том числе обращению с новыми видами тяжелого вооружения. После завершения обучения завербованные должны были вернуться в Армению и якобы принять участие в попытке вооруженного захвата власти. В частности, четверо обвиняемых и один из завербованных ими людей отправились в Ростов-на-Дону, а оттуда в новое неназванное место.

По прибытии на место обучения завербованным гражданам сообщили, что их истинная цель — отстранить действующую власть и «спасти Республику Армения». После этого, несколько завербованных граждан Армении, как сообщается, отказались участвовать в будущем перевороте и вернулись домой.

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18 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозой суверенитету Армении. «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — заявил он.

В свою очередь, в Кремле на это ответили, что категорически не согласны с Пашиняном. «От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Но мы будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

23 февраля 2024 года Пашинян заявил о приостановке членства Армении в ОДКБ.

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