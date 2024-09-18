Алкоголь и сигареты разрешат покупать без паспорта

Правительство готовит поправки в законодательство, которые позволят продавать «товары с возрастным ограничением» онлайн и не требовать проверки возраста покупателя паспортом, сообщили «Ведомости». Сбербанк и Центр биометрических технологий заявили РБК, что создают сервис, позволяющий покупать алкоголь или сигареты онлайн, предъявляя биометрические данные вместо документов.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил правительственным чиновникам составить проект закона, который разрешит использовать для идентификации покупателей государственную «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС). По словам источников «Ведомостей», законопроект может быть принят уже осенью.

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Представители подконтрольного ЕБС Центра биометрических технологий рассказали РБК, что совместно с оператором карт «Мир» «формируют архитектуру и клиентский путь» будущего сервиса. Затем готовые решения «будут предложены» торговым сетям и банкам для «интеграции в действующие сервисы», рассказали журналистам источники.

ЕБС с прошлого года проводит эксперимент по внедрению биоэквайринга — системы оплаты за товары и услуги по лицу, биометрический слепок которого будет привязан к банковскому счету. В тестах поначалу участвовали только десять крупных банков — ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», «Ак Барс» и МТС-банк. Однако Сбер является крупнейшим банком-держателем биометрических данных, и его участие позволило увеличить архив ЕБС с 40 миллионов до 70 миллионов комплектов данных — слепков лица и образцов голоса.

Сейчас онлайн-торговля алкоголем, табачными изделиями, энергетиками в России запрещена. При продаже требующих проверки возраста покупателя товаров продавец имеет право попросить предъявить паспорт.

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