Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выступал против вторжения украинской армии в Курскую область России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников.

Газета утверждает, что вопрос о вторжении ВСУ в Россию стоял еще в начале 2024 года. На проведении наступления настаивал лично президент Владимир Зеленский, пишут журналисты.

Залужный, который в начале года еще оставался на посту главкома ВСУ, возражал против проведения «курской операции» из-за ее бесперспективности. Он не понимал, какой будет «второй шаг» после того, как украинские подразделения прорвут границу.

По словам одного из чиновников, Залужный спрашивал, что будут делать ВСУ после того, как получат плацдарм на территории России. Зеленский не смог четко ответить на этот вопрос. «Он [Залужный] чувствовал, что это была авантюра», — объясни источник Politico.

Против наступления на Россию также выступал полковник Эмиль Ишкулов, бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Его отстранили от командования еще в июле, несмотря на протесты высокопоставленных офицеров ВСУ против его увольнения.

Сам Ишкулов говорил, что его уволили за отказ выполнять «нереалистичные задачи» руководства. Politico же утверждает, что полковник возражал именно против «курской операции». Он опасался слишком больших потерь среди личного состава его бригады в ходе наступления на территорию России.

Вооруженные силы Украины уже больше месяца держат под контролем часть территории Курской области. На данный момент, по данным проекта DeepState, Украина контролирует около 800 квадратных километров российской территории. Площадь территории под контролем ВСУ постепенно уменьшается, так как российская армия пошла в контрнаступление с 11 сентября.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.