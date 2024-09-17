СМИ: в Москве разыскивают станцевавших под звон колоколов девушек 

Московские полицейские разыскивают двух девушек, которые станцевали возле храма Николая Чудотворца во время церковной службы. Об этом пишет близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

В публикации утверждается, что 14 сентября столичные силовики якобы увидели ролик с танцующими рядом с храмом девушками в неназванном телеграм-канале. Видео сопровождала подпись: «Вызывающие танцы под звон колоколов».

«Теперь сотрудники полиции пытаются установить, действительно ли танец является вызывающим, а заодно и ищут девушек, чтобы опросить их», — утверждает Baza без ссылки на какой-либо источник.

«Подъем» пишет, что сами девушки снимали видео на фоне фонтана в Заставном переулке, а храм попал в кадр с ракурса съемки прохожих. При этом настоятель храма Николая Чудотворца Алексей Лопатин сказал изданию, что «вообще не в теме», то есть ничего не знает об этом видео.

«Мы в центре Москвы, у нас там все время что-то происходит. Я не могу распространиться на то, что дальше моей территории. Мне много что не нравится. Мне не нравится, что там курят, но это Москва. У меня больше сил тратится, когда в непотребном виде в храм входят: пьяные и так далее. У нас церковь старообрядческая и с этим строго. Вот когда внутри храма что-то не так и говорят: "А я к богу пришел, а не к вам", вот это мне не нравится, но мы спокойно объясняем. А уж еще на улице – нет, извините, у меня сил не хватит», — добавил священнослужитель.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» также написала, что «барышни танцуют на камеру не напротив храма на Белорусской, а на фоне бизнес-центра и ресторанов», упомянув также, что там же находится принадлежащий ей ресторан.

«Они по-летнему одеты, не задевали юбки, не кричали лозунги, не выходили с плакатами, они всего лишь ТАНЦЕВАЛИ (на камеру, значит, были съемки). Может, хватит искать в каждом действии прохожих повод самому оскорбиться и донести?» — задается вопросом Собчак.

На момент публикации официальные комментарии от силовиков по этому поводу не поступали.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.