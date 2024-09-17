Ключевой свидетель ФСБ в громком деле о госизмене оказался мошенником

Ключевого свидетеля обвинения в деле о госизмене против Полины Евтушенко 36-летнего самарца Николая Комарова осудили в третий раз — приговор опубликован на сайте Промышленного районного суда Самары. Евтушенко, которую обвиняют в госизмене, и сторона ее защиты считают Комарова провокатором: он инициировал разговоры о Легионе «Свобода России», записывал на диктофон и сдал их в ФСБ. Ранее «Холод» писал, что Комаров уже был дважды судим.

5 июня 2024 года Промышленный районный суд Самары вынес приговор, согласно которому Комаров и еще три человека признаны виновными в незаконном создании юридических лиц группой лиц по предварительному сговору. Комарова признали виновным в совершении 37 преступлений — согласно приговору суда, он вместе с тремя подельниками создавал юридические фирмы через подставных лиц. Его приговорили к 330 часам обязательных работ.

Фиктивные «фирмы-однодневки» или незаконно созданные юрлица, которые оформляются в госорганах через третьих лиц, образовывают для финансовых махинаций: например, для уклонения от уплаты налогов или для обналичивания денег. О похожем в мае 2024 года говорил собеседник «Холода». «[Комаров] был замечен в незаконных манипуляциях: пытался затягивать наших ребят в какие-то мутные схемы. Типичный мошенник», — говорил самарский активист, лично знакомый с Комаровым.

В 2009 году Комарова приговорили к двум годам условного срока за кражу мобильного телефона Sony Ericsson, а в 2011, пока условный срок еще не истек, он попался на 17 эпизодах кражи кабеля и интернет-оборудования. Во второй раз суд приговорил Комарова к двум годам и одному месяцу колонии. В мае 2012 года его освободили по УДО.

«Холод» рассказывал, что в конце 2010-ых Комаров внедрялся в оппозиционные структуры Самары, а позже участвовал в провокациях против них. Весной 2023 года Комаров познакомился с жительницей Тольятти Полиной Евтушенко. Он приглашал ее на свидания, задавал вопросы про Легион «Свобода России», записывал разговоры на телефон, а позже сдал в ФСБ.

Евтушенко обвиняют в том, что она якобы склоняла Комарова вступить в Легион «Свобода России», хотя на аудиозаписях, которые были продемонстрированы в суде, слышно, что она лишь отвечала на его вопросы. Помимо статьи о госизмене и содействию террористической деятельности за разговоры о Легионе, Евтушенко вменяют еще 10 преступлений за антивоенные публикации в соцсетях. Ей грозит до 22,5 лет лишения свободы. Правозащитный проект «Мемориал» признал Евтушенко политзаключенной. У нее есть шестилетняя дочь, которая после ареста матери живет с бабушкой.

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