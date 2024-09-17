Из-за «супербактерий» к 2050 году могут умереть около 40 миллионов человек

Ученые, работавшие в рамках проекта Global Research on Antimicrobial Resistance, выяснили, что инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут унести жизни более 39 миллионов человек к 2050 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Lancet.

Растущее число смертей связано с тем, что бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам, что делает лечение инфекций все сложнее. Особенно уязвимыми к «супербактериям» ученые назвали пожилых людей.

Согласно исследованию, за последние три десятилетия число смертей среди пожилых людей от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, увеличилось на 80% и к 2050 году увеличится на 146% — с 512 тысяч до 1,3 миллиона. Ученые связывают это с тем, что иммунная система с возрастом ухудшается и вакцинация пожилых людей становится менее эффективной.

По прогнозам ученых, ежегодное число смертей от инфекций, на развитие которых повлияли «супербактерии», вырастет с 4,7 миллионов в 2022 году до 8,2 миллионов к 2050 году. Случаи смертей, непосредственно связанных с антимикробной резистентностью (AMR), при которой микробы становятся устойчивыми к препаратам, увеличатся с 1,14 миллионов до 1,9 миллионов к середине столетия.

Ученые также прогнозируют, что от «супербактерий» к 2050 году погибнет более 39 миллионов человек, а смерти 169 миллионов человек будут связаны с AMR прямо или косвенно.

«Антимикробные препараты являются одним из краеугольных камней современной медицины, и растущая резистентность к ним вызывает большую озабоченность. Эти данные подчеркивают, что AMR представляет собой глобальную угрозу здоровью уже несколько десятилетий, и эта угроза продолжает расти», — заявил один из авторов исследования доктор Мохсен Нагави из Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья (IHME) Вашингтонского университета.

Наибольшее число смертей из-за «супербактерий» ученые прогнозируют в Индии, Пакистане, Бангладеш, в странах Южной и Восточной Азии, а также в Субсахарской Африке. По словам ученых, эти регионы «уже сталкиваются» с ростом числа случаев AMR, но могут значительно улучшить ситуацию, если усилят профилактику инфекций и улучшат доступ к антибиотикам.

Ранее исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что женщины особенно подвержены заражению «супербактериями», часто это происходит из-за несоблюдения стерильности. По данным ВОЗ, роды и аборты не всегда проводятся в безопасных для здоровья условиях. В дополнение, в странах с низким и средним уровнем дохода женщины и девочки чаще носят воду и готовят пищу, что увеличивает их контакт с такими бактериями, как кишечная палочка.

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