Женщины более уязвимы перед супербактериями 

Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что женщины более подвержены заражению микроорганизмами, такими как бактерии, вирусы, грибки и паразиты, которые не поддаются лечению антибиотиками. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что причина этого — сложное сочетание биологических, социальных, культурных и экономических факторов. «Женщины подвергаются более высокому риску заражения потенциально устойчивыми к лекарствам инфекциями», — говорит специалист ВОЗ по резистентным к препаратам бактерий Златина Добрева.

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По ее словам, не в последнюю очередь на это влияют роды и аборты, которые не всегда проводятся в стерильных условиях. Она также отметила, что во многих странах с низким и средним уровнем дохода женщины и девочки, как правило, носят воду, готовят еду и заботятся о членах семьи, что приводит к более частому контакту с такими бактериями, как, например, кишечная палочка.

Кроме того, женщины живущие в условиях антисанитарии подвергаются риску заражения во время каждой менструации. Другим фактором риска становится работа женщин в секс-индустрии, где они могут заразиться устойчивыми к лекарствам болезнями, передающимися половым путем. И наконец около 70% медицинских работников в мире являются женщинами и заражение резистентными к антибиотикам микроорганизмами является для них профессиональным риском, отмечают в ВОЗ.

В 2019 году, как пишет FT, супербактерии убили около 1,3 миллиона человек. При этом издание отмечает, что на сегодня нет документально подтвержденных данных о том, приводят ли все вышеперечисленные факторы к более частой заболеваемости среди женщин. В связи с этим ВОЗ призывает страны передавать информацию о гендере пациентов при мониторинге инфекций, которые показывают устойчивость к лекарствам.

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