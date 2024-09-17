Всем губернаторам разрешат создавать собственные вооруженные отряды

В правительстве России одобрили законопроект, позволяющий властям каждого региона страны создать вооруженные боевым ручным стрелковым оружием отряды. Поправки в действующее законодательство предложил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщил «Коммерсантъ».

Участники таких отрядов должны быть приравнены к дружинникам и обязаны помогать «компетентным органам» в «отдельных мероприятиях по территориальной обороне», пишут журналисты со ссылкой на пояснительную записку законопроекта. В записке говорится, что подобные «структуры» фактически существуют в приграничных регионах, но механизм создания «до сих пор не конкретизирован».

Губернаторы смогут создавать подобные отряды «не только в военное время», но и в мирное, уточнили авторы законопроекта. В пояснительной записке авторы посетовали, что нынешние народные дружинники «не могут иметь вооружение, военную и специальную технику», поскольку имеют право только на «гладкоствольное оружие, имеющееся в свободной продаже».

Согласно законопроекту, отряды должны создаваться в форме государственных унитарных предприятия, финансироваться из регионального бюджета, иметь «участников постоянного состава» на трудовом договоре, а в составе участников — только людей из «мобилизационного людского резерва вооруженных сил РФ».

Поправки Картаполова вносятся в закон «Об особенностях регулирования оборота оружия и охранной деятельности». «Коммерсантъ» уточнил: последняя, принятая летом 2023 года, версия этого закона создавалась «для упорядочивания ситуации в новых субъектах РФ». То есть на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, поддержав законопроект, посоветовала Картаполову доработать пункт о «задачах, функциях, порядке комплектования» и финансирования уже существующих в трех приграничных регионах и оккупированном Крыму специализированных ГУПов. Четыре таких ГУПа были созданы после начала полномасштабного вторжения в Украину в Белгородской, Брянской, Курской областях, а также Севастополе для «усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время».

Осенью 2022 года, вскоре после объявления мобилизации, в Москве военнообязанным начали обещать зачисление в «тероборону» для охраны важных объектов и «борьбы с вражескими диверсантами».

В 2023 году территориальную оборону и учебные полигоны организовали два не граничащих с Украиной региона — Орловская и Псковская области. Согласно действовавшему до 2023 года законодательству, вооруженные отряды территориальной обороны можно было создавать только после объявления в стране военного положения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.