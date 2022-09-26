В Москве мобилизованных зачисляют в тероборону. Эти подразделения формируются только в условиях военного положения 

В столичных военкоматах мобилизованным заявляют, что их зачисляют в тероборону Москвы. Об этом пишет глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Правозащитник также напомнил, что территориальная оборона создается только во время действия военного положения, которое должен объявить президент специальным указом. На данный момент военное положение в России не объявлено.

Те, кого зачисляют в территориальную оборону, должны будут охранять военные, государственные и специальные объекты. А также обеспечивать функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Кроме того, бойцы теробороны должны заниматься борьбой с вражескими диверсантами.

Источник: Павел Чиков

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